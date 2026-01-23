ETV Bharat / state

पटना HC ने लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के मामले में अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका खारिज की

पटना : पटना हाई कोर्ट ने लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस रमेश चंद्र मालवीय की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया आरोप अत्यंत संगीन हैं.

नौकरी का प्रलोभन देकर बनाया शारीरिक संबंध : ये मामला भागलपुर जिले के ललमटिया थाना कांड संख्या 28/2024 से संबंधित है. अभियुक्त आर्यन कुमार उर्फ आजाद उर्फ मो. आजाद पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर नाबालिग पीड़िता को अपने जाल में फंसाया. लव जिहाद की मंशा से उससे शारीरिक संबंध बनाए.

कोर्ट ने माना काफी गंभीर आरोप : पीड़िता की ओर से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत बयान की प्राथमिकी दर्ज करायी गई. इसके बाद आरोपों की पुष्टि हुई. कोर्ट ने इस मामले में उपर्युक्त तथ्यों को प्रथम दृष्ट्या आरोप गंभीर मानते हुए नियमित जमानत की याचिका रद्द कर दिया.

किया जा रहा था ब्लैकमेल : अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त ने पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. यही नहीं उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई. जिससे पीड़िता और उसके परिवार सहम गए थे.

सरकार ने क्या रखा पक्ष? : राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में प्राथमिकी के आरोपों की पुष्टि की है. केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों से भी आरोपों को बल मिलता है. कोर्ट ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया.