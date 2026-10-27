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मक्का व्यापारियों को कोर्ट से झटका, रेलवे के विलंब शुल्क को चुनौती देने वाली रिट याचिका रद्द

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत हसनपुर रोड रेलवे साइडिंग पर शेड, प्लेटफॉर्म, गोदाम, लाइट और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि रेलवे साइडिंग की अवसंरचनात्मक कमियों के आधार पर सामान्य दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते.

क्या है मामला?