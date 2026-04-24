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शादी के 2 महीने के अंदर पति-पत्नी लेना चाह रहे थे तलाक, पटना HC ने किया खारिज

पटना उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शादी के 2 महीने के अंदर तलाक की मांग की गई थी. पढ़ें खबर

PATNA HIGH COURT
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 9:04 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. अदालत ने आपसी सहमति से तलाक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत तलाक की डिक्री तभी दी जा सकती है, जब पति-पत्नी कम-से-कम एक वर्ष तक अलग रह चुके हों. इस अनिवार्य शर्त के अभाव में तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती.

HC ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा : जस्टिस नानी तागिया एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने कुमारी दिप्ती (बदला हुआ नाम) बनाम कुमार संदीप (बदला हुआ नाम) मामले में यह निर्णय सुनाया. इसके साथ ही शिवहर के परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दिया.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

एक वर्ष तक अलग नहीं रहे थे : दरअसल, इस मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दाखिल की थी. हालांकि परिवार न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दोनों एक वर्ष की अनिवार्य अवधि तक अलग नहीं रहे थे.

शादी के 2 महीने के अंदर तलाक की याचिका : रिकॉर्ड के अनुसार, पति ने स्वयं स्वीकार किया कि 15 मार्च 2023 को वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, जबकि तलाक की याचिका 11 मई 2023 को ही दाखिल कर दी गई. पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 'अलग रहना' का अर्थ केवल भौतिक दूरी नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों का पूर्णतः समाप्त होना है. ऐसे में इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

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पटना हाईकोर्ट
तलाक नहीं मिला
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