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शादी के 2 महीने के अंदर पति-पत्नी लेना चाह रहे थे तलाक, पटना HC ने किया खारिज

पटना : पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. अदालत ने आपसी सहमति से तलाक को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के तहत तलाक की डिक्री तभी दी जा सकती है, जब पति-पत्नी कम-से-कम एक वर्ष तक अलग रह चुके हों. इस अनिवार्य शर्त के अभाव में तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती.

HC ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा : जस्टिस नानी तागिया एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने कुमारी दिप्ती (बदला हुआ नाम) बनाम कुमार संदीप (बदला हुआ नाम) मामले में यह निर्णय सुनाया. इसके साथ ही शिवहर के परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दिया.

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

एक वर्ष तक अलग नहीं रहे थे : दरअसल, इस मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दाखिल की थी. हालांकि परिवार न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दोनों एक वर्ष की अनिवार्य अवधि तक अलग नहीं रहे थे.