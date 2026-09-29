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DM ने घोषित किया था 'असामाजिक तत्व', पटना हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, अब देना पड़ेगा मुआवजा

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बांका जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस द्वारा की गई मनमानी और बिना किसी ठोस आधार के एक नागरिक को 'असामाजिक तत्व' घोषित करने की कार्रवाई को पूरी तरह रद्द कर दिया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद एवं जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने 'बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024' के तहत बांका के जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए अवैध आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता गिरधारी यादव के पक्ष में यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है.