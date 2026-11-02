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'बच्ची से चाय की दुकान पर जबरन काम कराया जा रहा है' पटना हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

​पटना: बिहार की राजधानी स्थित पटना हाईकोर्ट ने एक मासूम बच्ची के सुनहरे भविष्य और उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील और कड़ा रुख अपनाया है. दरअसल हाईकोर्ट के सामने यह संवेदनशील मामला आया कि जिस उम्र में बच्ची के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उसे अपनी मां की चाय की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

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