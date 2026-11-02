'बच्ची से चाय की दुकान पर जबरन काम कराया जा रहा है' पटना हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश
PATNA HIGH COURT: दरभंगा के फैमिली कोर्ट को दो सप्ताह के भीतर इस पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश.रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : November 2, 2026 at 7:50 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी स्थित पटना हाईकोर्ट ने एक मासूम बच्ची के सुनहरे भविष्य और उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील और कड़ा रुख अपनाया है. दरअसल हाईकोर्ट के सामने यह संवेदनशील मामला आया कि जिस उम्र में बच्ची के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उसे अपनी मां की चाय की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
दरभंगा के फैमिली कोर्ट को निर्देश
इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने दरभंगा के फैमिली कोर्ट (प्रधान न्यायाधीश) को निर्देश दिया है कि वह मात्र दो सप्ताह के भीतर इस पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करे. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि बच्ची के हित में कदम उठाए.
बच्ची के हित में कड़े कदम उठाने का निर्देश
खंडपीठ ने कहा कि कहा कि दरभंगा के फैमिली कोर्ट गहनता से जांच करें और अगर जांच में यह सच पाया जाता है कि बच्ची से श्रम कराया जा रहा है या उसकी उपेक्षा हो रही है, तो कोर्ट बिना किसी देरी के उसके संरक्षण और सर्वोत्तम हित में कड़े कदम उठाए.
पिता ने लगाई गुहार
दरअसल दरभंगा के रहने वाले दीपक (बदला हुआ नाम) ने अपनी नाबालिग बेटी के अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. पिता का दर्द है कि बच्ची की मां न तो कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन कर रही है और न ही वे मामले की सुनवाई में सहयोग कर रही है.
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एक मासूम बच्ची का जीवन दांव पर लगा है, जिसे पढ़ाई-लिखाई के माहौल से दूर चाय की दुकान पर काम करने के लिए विवश किया जा रहा है. इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई और आश्वस्त किया कि उस बच्ची को हरसंभव सुरक्षा, प्यार और उचित देखभाल मिलनी चाहिए, जिसकी वह हकदार है.
दो हफ्ते के भीतर जांच पूरी करे कोर्ट
हाईकोर्ट ने दरभंगा फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह दो हफ्ते के भीतर यह पता लगाए कि क्या वाकई बच्ची से चाय की दुकान पर काम कराया जा रहा है.गार्जियनशिप केस की सुनवाई अब बिना किसी अनावश्यक देरी के रोज (दिन-प्रतिदिन) की जाएगी.
रोजाना होगी मामले की सुनवाई
कोर्ट का कहना है कि रोजाना सुनवाई कर तीन महीने के भीतर इस अनिश्चितता को खत्म कर बच्ची के हित में फैसला लिए जाने की पहल की जाएगी. यदि जांच में बच्ची की उपेक्षा या असुरक्षा की बात सामने आती है, तो कोर्ट उसके सुरक्षित भविष्य के लिए तुरंत कड़े आदेश पारित करेगी.
बच्ची का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि
हाईकोर्ट ने कहा कि एक बच्ची का कल्याण, उसकी मुस्कान और उसका सर्वोत्तम हित हमारे लिए सर्वोपरि है. अदालत यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी मासूम के अधिकारों और उसके उज्ज्वल भविष्य के साथ कोई समझौता हो.
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