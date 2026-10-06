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बिहार में डस्टबिन घोटाला मामला: पटना हाईकोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने का दिया निर्दश

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट में कथित डस्टबिन घोटाले से सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. कौशलेश कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 3 नवंबर, 2026 तक की मोहलत दी है.