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'जैसे डॉक्टर 100% इलाज की गारंटी नहीं देता, वैसे ही वकील भी', पटना हाईकोर्ट ने रद्द की 16 साल पुरानी FIR

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: हाईकोर्ट ने वकील को मुकदमेबाजी में घसीटने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि, चाहे आसमान गिर जाए, न्याय होना चाहिए. पटना हाईकोर्ट ने एक मील का पत्थर साबित होने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि पेशेवर कानूनी राय देने के लिए किसी वकील पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है.

जस्टिस राणा विक्रम सिंह की पीठ ने 35 साल के अनुभवी वकील गोपाल कृष्ण अग्रवाल के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने व्यवस्था दी कि केवल राय गलत साबित होने या लोन एनपीए बनने से वकील को जालसाज या साजिशकर्ता नहीं माना जा सकता है.