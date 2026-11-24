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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मानसिक बीमारी से जूझ रहे सिपाही की बर्खास्तगी को बताया गैरकानूनी

पटना: पटना हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी से जूझ रहे बिहार पुलिस के एक सिपाही को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के खिलाफ करार दिया है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मुन्नी देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है.

इलाज के बाद डॉक्टरों ने ड्यूटी के लिए पाया था फिट मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता मुन्नी देवी के पति 5 फरवरी 1994 को बिहार पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे. सेवा काल के दौरान वे 'स्किजोएफेक्टिव साइकोसिस' नामक गंभीर मानसिक रोग की चपेट में आ गए थे. हालांकि, उचित इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति में सुधार देखते हुए उन्हें दोबारा ड्यूटी पर लौटने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट घोषित कर दिया था.

याचिका लंबित रहने के दौरान जारी हुआ बर्खास्तगी आदेश

चिकित्सकों के फिटनेस प्रमाण पत्र के बावजूद पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट में रिट याचिका लंबित रहने के दौरान ही सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी. किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की राय लिए बिना ही भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) ने 9 अक्टूबर 2026 को पत्र संख्या 4798 जारी कर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धाराओं का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 20(4) और धारा 47 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक, सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारी को न तो नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है और न ही उसका पद घटाया (पदावनत) जा सकता है.

समान वेतन पर दूसरे पद पर समायोजित करने का नियम

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी अपने मौजूदा पद के दायित्वों को निभाने में असमर्थ है, तो विभाग का यह कानूनी दायित्व है कि वह उसे समान वेतनमान और अन्य सभी सेवा सुविधाओं के साथ किसी दूसरे उपयुक्त पद पर समायोजित करे.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित 'रविंद्र कुमार धारीवाल' मामले के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को भेदभावपूर्ण माना गया है. फिलहाल, महाधिवक्ता के आग्रह पर हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है.