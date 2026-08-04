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'दूसरी शादी के आधार पर मुस्लिम विधवा महिला की पेंशन नहीं रोक सकते', हाईकोर्ट का फैसला

पटना: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और ऐसा कोई कानून जो मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक नहीं लगाता है, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी के आधार पर किसी मुस्लिम विधवा को पारिवारिक पेंशन देने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती.

पटना हाईकोर्ट का फैसला: जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी नजमा खातून की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदिका के अधिवक्ता का कहना था कि आवेदिका के पति सरकारी कर्मी मो. उस्मान ने अपने जीवन काल में ही अपने पीपीओ में सुधार के लिए एक आवेदन दिया था.

क्या है मामला?: आवेदन में अपनी मृत पहली पत्नी का नाम को हटा कर दूसरी पत्नी और पहली पत्नी से पुत्र के नाम की जगह दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्री का नाम पीपीओ में दर्ज करने का आग्रह किया था. पति के मौत के बाद नजमा खातून ने पारिवारिक पेंशन देने की गुहार स्वास्थ्य विभाग से की.

विभाग ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी को अवैध होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया. जिसके बाद आवेदिका ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी.