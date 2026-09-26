ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. डीएम को आदेश भी दिया. पढ़ें पूरी खबर. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

Patna High Court
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन और बिल्डरों की सुरक्षा और हथियार लाइसेंस से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश दिया है. जस्टिस आलोक कुमार की एकलपीठ ने पटना के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा एक बिल्डर के आर्म्स लाइसेंस आवेदन को खारिज करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया है.

क्या है मामला?

ये मामला ​विग्रहपुर (पटना) निवासी और 'विग्रहपुरम् डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक संजय कुमार यादव से जुड़ा है. जिन्होंने अपने व्यावसायिक कामकाज और दिन-रात यात्रा के दौरान जान के खतरे को देखते हुए N.P. Bore रिवॉल्वर/पिस्तौल के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. जक्कनपुर ​पुलिस स्टेशन और पटना एसएसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लाइसेंस देने की सकारात्मक सिफारिश की थी. सिफारिशों के बावजूद पटना डीएम (04.08.2023) और प्रमंडलीय आयुक्त (30.04.2024) ने आवेदन खारिज कर दिया.

आवेदक पर एक पुराना आपराधिक मामला (रामकृष्ण नगर थाना केस संख्या 502/2021) दर्ज था. इस मामले पर ​सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि याचिकाकर्ता उस आपराधिक केस से 23 फरवरी, 2024 को ही बाइज्जत बरी हो चुका था. कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किए.

Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

'महज FIR होना पर्याप्त नहीं'

कोर्ट ने कहा कि ​प्राधिकारी केवल आशंका, अस्पष्ट आरोपों या मनमर्जी के आधार पर लाइसेंस रद्द या खारिज नहीं कर सकते.​ महज एफआईआर या केस होना पर्याप्त नहीं है, यदि आवेदक किसी मामले से बरी हो चुका है या केवल एफआईआर दर्ज है, तो उसे आधार बनाकर लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता.

पटना के DM को दिया गया आदेश

किसी नागरिक को केवल इस आधार पर लाइसेंस देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके सामने कोई "तत्काल या विशिष्ट खतरा" नहीं है.​ कोर्ट ने जिला प्रशासन के पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए पटना के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर नई पुलिस रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के बिल्डर होने के नाते सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्म्स लाइसेंस के आवेदन पर पुनर्विचार करे और नए सिरे से निर्णय लें.

ये भी पढ़ें :-

'सम्मानजनक अंतिम संस्कार हर व्यक्ति का अधिकार', पटना HC ने बिहार सरकार को किया जवाब-तलब

पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के फैसले को किया रद्द, छात्र को मिली बड़ी राहत

TAGGED:

ARMS LICENSE IN BIHAR
पटना हाईकोर्ट
बिहार में हथियार लाइसेंस
BIHAR NEWS
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.