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पटना हाईकोर्ट ने स्वामी रामदेव पर लिखी किताब को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

वैशाली जिले के हाजीपुर में एक शिकायत 2017 में दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता अमित कुमार का कहना था कि वह स्वामी रामदेव के अनुयायी हैं. 1 सितंबर, 2017 को बाजार में उन्होंने एक किताब देखी और उसे खरीदी. किताब में स्वामी रामदेव को गरीब किसान का अनपढ़ बेटा बताया गया, उनके भगवा वस्त्र धारण करने और गुरु शंकरानंद, स्वामी योगानंद और राजीव दीक्षित की मौत के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने जैसे आरोप लगाए गए. इससे उनकी और हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुईं.

क्या दी गई दलील?

इस शिकायत पर हाजीपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-द्वितीय ने 7 अक्टूबर, 2017 को आईपीसी की धारा 295-ए, 500, 501 और 502 के तहत संज्ञान लिया. प्रकाशक की ओर से वरीय अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(1) के तहत मानहानि का दावा सिर्फ पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर शुरू की जा सकती है.

कानून के अनुसार अनुयायी पीड़ित व्यक्ति नहीं हो सकता हैं. उनका कहना था धारा 295-ए के तहत संज्ञान के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जो इस केस में नहीं ली गई.कोर्ट ने उनके दलीलों को मंजूर करते हुए कहा कि शिकायत में कहीं भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, सारे आरोप स्वामी रामदेव पर लगाये गए हैं.