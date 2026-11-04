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पटना हाईकोर्ट ने 'शिक्षकों' को लेकर सुनाया ऐतिहासिक फैसला

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए रि-डेजिग्नेटेड डेमोंस्ट्रेटर्स को झटका दिया. कोर्ट ने शिक्षक के रूप में पद और वेतनमान के दावे को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत 'पुनर्नामित प्रदर्शनकारियों' (Re-designated Demonstrators) को बड़ा झटका दिया है.

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