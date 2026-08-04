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अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षक को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना: अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी भेदभाव ठीक नहीं है. समान स्थिति वाले कर्मियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता.

पटना हाईकोर्ट का फैसला: जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने एक साथ तीन रिट याचिका पर सुनवाई के बाद अपने 29 पन्ने के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 2006 के नियम लागू होने के पूर्व आवेदन दिया था लेकिन राज्य सरकार ने 17 नवंबर, 2003 और 16 अप्रैल, 2005 को लगाए गए प्रतिबंध के कारण उनके मामलों पर विचार नहीं किया.

बाद में जिला अनुकंपा समिति ने 1 जुलाई, 2006 के बाद इनके नाम की अनुशंसा तृतीय वर्ग पद के लिए की. इसके बाद इन्हें प्रखंड/नगर शिक्षक के पद पर नियत वेतन पर नियुक्त कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने नियत वेतन को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी. उनका कहना था कि उनके पिता की मृत्यु 1जुलाई, 2006 से पहले हुई थी, इसलिए उनके मामले में उसी समय के लागू नियमों के अनुसार विचार होना चाहिए, न कि अनुशंसा की तारीख के समय लागू नियमों के तहत होना चाहिए.

अनुकंपा पर नियुक्ति शिक्षक को राहत: उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा समिति की अनुशंसा एक प्रशासनिक और आकस्मिक कार्य है। इसमें देरी के लिए मृत कर्मचारी के आश्रितों को दंडित नहीं किया जा सकता.