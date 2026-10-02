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जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट की एक पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग-82 (NH-82) के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश सुनाया है. कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा दिए गए उस आदेश के एक हिस्से को रद्द कर दिया है, जिसमें 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पंचाट को लागू करने का निर्देश दिया गया था.