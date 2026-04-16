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बालू घाटों की ई-नीलामी पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संबंधित आदेशों को किया रद्द

बालू घाटों की नीलामी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साथ ही सख्त टिप्पणी भी की है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 7:33 PM IST

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पटना: गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने रोहतास और भोजपुर के बालू घाटों की ई-नीलामी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जिलाधिकारियों द्वारा सुरक्षा राशि जब्त करने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने बिमल कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि बिना नोटिस और बिना सुनवाई के करोड़ों रुपये की सुरक्षा राशि जब्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है.

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय: कोर्ट ने संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया है. साथ ही मामले को पुनः संबंधित कलेक्टरों के पास भेज दिया. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को समुचित अवसर देकर ही नया निर्णय लिया जाए.

auction of sand ghats
बालू घाटों की ई नीलामी को लेकर निर्णय (ETV Bharat)

ई-नीलामी पर बड़ा आदेश: मामले के अनुसार, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बालू घाटों की ई-नीलामी में याचिकाकर्ता उच्चतम बोलीदाता बने थे और उन्होंने सुरक्षा राशि जमा कर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. हालांकि वर्ष 2023 के मानसून के बाद बालू का पर्याप्त पुनर्भरण नहीं होने के कारण खनन व्यवहारिक नहीं रह गया.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: इसके बावजूद प्रशासन ने प्रथम किस्त जमा नहीं करने का आधार बनाते हुए सुरक्षा राशि जब्त कर ली. इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 'पहले सुनवाई, फिर कार्रवाई' विधि का मूल सिद्धांत है, जिसका पालन अनिवार्य है.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों घाटों का वैज्ञानिक पुनर्भरण अध्ययन आठ सप्ताह के भीतर कराया जाए. अध्ययन का खर्च याचिकाकर्ता वहन करेंगे. रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित अधिकारी सुनवाई कर नया निर्णय लेंगे.

अवैध बालू खनन पर सख्ती: रोहतास और भोजपुर समेत कई जगहों पर अवैध बालू खनन से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं. हालांकि प्रशासन समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है.

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बालू घाटों की नीलामी
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रोहतास और भोजपुर में बालू घाट
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