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पटना हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर सुनाया ऐतिहासिक फैसला

पटना उच्च न्यायालय ने दिव्यांग बच्चों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. आगे पढ़ें पूरी खबर. रिपोर्ट- आनंद वर्मा.

DIVYANG CHILD PENSION
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2026 at 1:33 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि पेंशनर पिता के जीवनकाल में भी दिव्यांग बच्चे का नाम पेंशन भुगतान आदेश में जुड़ेगा.

पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जीवनकाल में ही अपने दिव्यांग आश्रित बच्चे का नाम पेंशन भुगतान आदेश में शामिल करा सकते हैं. कोर्ट ने साफ किया कि नाम जोड़ना एक प्रशासनिक व्यवस्था है, न कि समय से पहले पेंशन राशि का भुगतान.

क्या है पूरा मामला? : ये मामला सोनपुर (सारण) निवासी सेवानिवृत्त चपरासी रामानंद राय से जुड़ा हुआ है. जिन्होंने अपने 50 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित बेटे दीपक कुमार पुष्पेन्द्र का नाम PPO में दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की थी. वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय का तर्क था कि नियमानुसार माता-पिता की मृत्यु के बाद ही दिव्यांग संतान का दावा मान्य होता है.

DIVYANG CHILD PENSION
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

'अधिकारों का हनन' : जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ ने इस प्रक्रियात्मक देरी और इनकार को असंवैधानिक तथा 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' की आत्मा के खिलाफ माना. कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभिभावक की सेवानिवृत्ति के बाद ही बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्चों के कारण राज्य के सहयोग की आवश्यकता होती है. पिता की मृत्यु के बाद दिव्यांग बच्चे को कागजी प्रक्रियाओं के भरोसे छोड़ देना उसके अधिकारों का हनन है.

'जरूरत पड़े तो पेंशन नियमावली में संशोधन करें' : कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को सलाह दी कि यदि आवश्यक हो तो बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन कर दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही याचिका को त्वरित निष्पादन के निर्देशों के साथ निपटा दिया गया. इस फैसले से राज्य के हजारों दिव्यांग आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी.

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