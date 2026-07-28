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बक्सर-भोजपुर NH-84 फोर-लेन निर्माण कार्य में आ रही बाधा होगी दूर, हाईकोर्ट का अहम फैसला

पटना: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-84 के भोजपुर से बक्सर खंड के फोर-लेनिंग निर्माण मार्ग में आ रहे अतिक्रमण विवाद को सुलझाने के लिए पटना हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों की सहमति से 1 अगस्त 2026 को स्थल निरीक्षण और नापी का समय निर्धारित किया है. पूरी प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर अंतिम रूप देकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.

क्यों है विवाद?: दरअसल, यह विवाद मेसर्स गजेंद्र ह्यूम पाइप से जुड़ा है. बक्सर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लॉट बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया था. बाद में शर्तों का पालन न होने के कारण बियाडा द्वारा इस प्लॉट के आवंटन को रद्द कर 3 सितंबर 2024 को परिसर को सील कर दिया गया था.

​इसी बीच एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग 84 के चौड़ीकरण कार्य के रास्ते में आ रहे इस परिसर को अवैध/अनाधिकृत कब्जा मानते हुए 31 मई 2026 को इसे हटाने का नोटिस जारी कर दिया. चूंकि परिसर बियाडा द्वारा पहले से सील था, इसलिए आवंटी ने पटना हाईकोर्ट की शरण ली थी.

​कोर्ट में ​सुनवाई के दौरान बियाडा की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया और प्राधिकरण का हलफनामा पेश किया. बियाडा के अधिवक्ता प्रताप ने अदालत में कहा कि बियाडा और एनएचएआई की जमीन के बीच सीमांकन के लिए अंचल अधिकारी और सरकारी अमीन की मौजूदगी में एक संयुक्त भौतिक माप कराई जानी चाहिए.