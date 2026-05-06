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'हथियार लाइसेंस पर पुनर्विचार करें', पटना HC ने सुनाया अहम फैसला

लाइसेंसी हथियार के एक मामले में पटना उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. पढ़ें पूरी खबर.

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 8:10 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. सत्येंद्र प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पटना के प्रमंडलीय कमिश्नर के खारिज आदेश को रद्द करते हुए हथियार लाइसेंस पर पुनर्विचार करने का आदेश जिला शस्त्र अधिकारी को दिया. जस्टिस अजीत कुमार ने इस मामले पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद ये आदेश दिया. कोर्ट ने संबंधित पदाधिकारी को पुनर्विचार कर शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया है.

क्या रखा गया तर्क? : दरअसल, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पेशे और जान पर खतरे को देखते हुए हथियार का लाइसेंस दिया जाए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सत्येंद्र प्रसाद धनरूआ के एक ईंट भट्टा के मालिक है.

'असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया' : दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि असामाजिक तत्वों ने जबरदस्ती सत्येंद्र प्रसाद ईंट-भट्टे, जेसीबी मशीन, कई ट्रैक्टर, मिट्टी मिक्सिंग मशीन और दफ्तर पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने धनरूआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे.

घटना के तीन साल बाद प्राथमिकी : दीपक कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद 2020 की घटना का 2023 में प्राथमिकी दर्ज किया गया. पर सत्येंद्र प्रसाद दबंगों के डर से धनरूआ छोड़कर सपरिवार पटना में रह रहे हैं. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस के दिए गए आवेदन को जिला शस्त्र पदाधिकारी ने खारिज कर दिया. उन्होंने खारिज करने का यह आधार दिया कि प्राण के खतरे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.

आर्म्स एक्ट के तहत प्रावधान : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना ने भी इस आवेदन को रूटीन तरीके से खारिज कर दिया. अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि आर्म्स एक्ट में यह प्रावधान है कि कुछ व्यवसाय/पेशा ऐसा है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स की आवश्यकता होती हैं. जिसमें ईंट भट्टे, पेट्रोल पंप, सोना चांदी की दुकान, गैस एजेंसी शामिल है. जिसको प्राथमिकता के आधार पर जिला शस्त्र पदाधिकारी को रखना चाहिए.

दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि प्राण का खतरा हो या न हो, दोनों स्थिति में आर्म्स लाइसेंस दिया जा सकता है. याचिकाकर्ता ने तो अपने जान पर खतरे का आधार दिया था. उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में निर्णय दिया है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में है.

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