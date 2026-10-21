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पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राहत, जमीन अधिग्रहण मामले में HC ने बिहार सरकार को लगायी फटकार

मीडिया के सामने मीरा कुमार ( FILE )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व उप-प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और उसके राजस्व अधिकारियों के मनमाने रवैये और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही पर करारा प्रहार करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है.

पूर्व लोकसभाध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार से जुड़े 50 साल पुराने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति खतीम रज़ा की एकल पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई को सिरे से रद्द कर दिया. कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी द्वारा रद्द की गई जमाबंदी को पूरी तरह अवैध, अधिकार-क्षेत्र से बाहर और शून्य घोषित कर दिया है.