पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को राहत, जमीन अधिग्रहण मामले में HC ने बिहार सरकार को लगायी फटकार
पटना हाईकोर्ट ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 50 साल पुराने मामले में मुआवजा देने का आदेश दिया.
Published : October 21, 2026 at 3:16 PM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने पूर्व उप-प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और उसके राजस्व अधिकारियों के मनमाने रवैये और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही पर करारा प्रहार करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है.
पूर्व लोकसभाध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार से जुड़े 50 साल पुराने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति खतीम रज़ा की एकल पीठ ने राज्य सरकार की कार्रवाई को सिरे से रद्द कर दिया. कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी द्वारा रद्द की गई जमाबंदी को पूरी तरह अवैध, अधिकार-क्षेत्र से बाहर और शून्य घोषित कर दिया है.
क्या है मामला?
वर्ष 1976 में पटना के शास्त्री नगर अथवा फुलवारी क्षेत्र स्थित नाला निर्माण के लिए मीरा कुमार की माता श्रीमती इंद्राणी देवी की 18 कट्ठा 10 धुर भूमि का अधिग्रहण किया गया था. आधी सदी बीत जाने के बाद भी न तो मूल जमीन मालिक को और न ही उनकी उत्तराधिकारी मीरा कुमार को फूटी कौड़ी भी मुआवजे के रूप में दी गई.
जब मीरा कुमार द्वारा मुआवजे की कानूनी मांग की गई तो जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने मदद करने के बजाय जमीन को 'गैरमजरुआ आम' घोषित कर दिया. जिला प्रशासन ने इसे 'पिछली नदी' बताकर बिना किसी कानूनी अधिकार, बिना नोटिस और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए यह जमाबंदी रद्द की थी.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत 1946 से पूर्व की बंदोबस्ती को रद्द करने का अधिकार जिलाधिकारी को बिल्कुल नहीं है. कलेक्टर का यह कदम पूरी तरह से गैर-कानूनी था.
खुद कलेक्टर द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने 2016 में ही यह रिपोर्ट दे दी थी कि पट्टा 1941 का है और इसपर धारा 4(h) लागू नहीं होती. इसके बावजूद जिला प्रशासन ने अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर एकतरफा आदेश पारित कर दिया था.
जमाबंदी बहाल करने का आदेश
बिना मीरा कुमार का पक्ष सुने और बिना नया नोटिस जारी किए जमाबंदी रद्द करने की प्रशासनिक कार्रवाई कानून का सीधा मजाक उड़ाना है. हाईकोर्ट ने कलेक्टर, पटना द्वारा पारित 12 अप्रैल 2023 के रद्द करने के आदेश को खारिज करते हुए मीरा कुमार की जमाबंदी को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने सालों तक मुआवजा न देकर सरकार ने भारी चूक की है. इसलिए अब याचिकाकर्ता मीरा कुमार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के तहत नए नियमों के अनुसार पूर्ण मुआवजा पाने का पूरा विधिक हक है.
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