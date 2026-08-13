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जमीन के सौदे में बकाया रकम का भुगतान नहीं करना 'धोखाधड़ी' नहीं.. पटना हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

पटना: गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि जमीन के सौदे में बकाया रकम का भुगतान नहीं करना अपने आप में धोखाधड़ी (चीटिंग) का अपराध नहीं है. इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि समझौते के समय से ही आरोपी की नीयत धोखा देने की थी.

पटना हाईकार्ट की टिप्पणी: उच्च न्यायालय ने सिवान के एक जमीन विवाद में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए योगेश कुमार सिंह की क्वैशिंग याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश अलोक कुमार पांडेय ने कहा कि महज अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं बन जाता.

क्या है मामला?: दरअसल, ये मामला 15 जनवरी 2021 के जमीन खरीद समझौते से जुड़ा है. शिकायतकर्ता योगेश कुमार सिंह के अनुसार पांच कट्ठा जमीन की कीमत 2.26 करोड़ रुपये तय हुई थी और 20 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे. बाद में छह कट्ठा छह धुर जमीन की रजिस्ट्री लालिता देवी के नाम कर दी गयी. इसके एवज में 1.60 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ. 46 लाख और अतिरिक्त जमीन की कीमत 44.20 लाख रुपये समेत कुल 90.20 लाख रुपये बकाया रह गए.

बकाया राशि नहीं मिलने पर योगेश ने लालिता देवी और शिवजी प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी. हालांकि, सिवान के न्यायिक दंडाधिकारी ने 24 जनवरी 2024 को शिकायत खारिज कर दी. पुनरीक्षण अदालत ने भी इसे दीवानी विवाद मानते हुए राहत नहीं दी.