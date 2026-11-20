बिहार के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मियों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सुनाया अहम फैसला
PATNA HIGH COURT ने बड़ा फैसला सुनाया है. शिक्षकों व कर्मियों की नियुक्ति वैध ठहराते हुए बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया गया है.
Published : November 20, 2026 at 6:44 PM IST
पटना: शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों की नियुक्ति को वैध घोषित कर दिया है. जस्टिस कुमार मनीष की एकलपीठ ने 20 नवंबर 2026 को दिए फैसले में उच्च शिक्षा निदेशक के 21 अप्रैल 2022 और 2 नवंबर 2022 के आदेशों सहित विश्वविद्यालय के सभी बर्खास्तगी संबंधी पत्रों को रद्द कर दिया.
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति को अवैध बताकर सेवा समाप्त करने के आदेशों को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने-अपने स्वीकृत पदों पर विधिपूर्वक नियुक्त हैं, इसलिए वे बिना रुकावट सेवा में बने रहेंगे और उन्हें सभी परिणामी सेवा लाभ मिलेंगे.
नियमित व बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक (उच्च शिक्षा) को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय को अनुदान राशि जारी की जाए, ताकि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति/अनुमोदन की तिथि से नियमित वेतन और बकाया वेतन का भुगतान तीन माह के भीतर हो सके.
समान मामलों का निपटारा विभाग स्तर पर करने का आदेश
फैसले में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का भी हवाला दिया गया. कोर्ट ने कहा कि एक जैसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी से न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ता है. साथ ही लंबित मुकदमों की तादाद बढ़ती जा रही. इसलिए महाधिवक्ता और मुख्य सचिव समन्वय कर ऐसा तंत्र बनाएं, जिससे अंतिम हो चुके फैसलों वाले समान मामलों का निपटारा विभाग स्तर पर ही हो जाये.
हाईकोर्ट का मानना था कि एक ही प्रकार के मामलों की सुनवाई में मुवक्किलों को भी परेशानी होती है और कोर्ट का भी अलग अलग सुनवाई करने में वक्त जाया होता हैं. इसलिए यह आवश्यक है कि एक तरह के मामलों को चिन्हित कर एक साथ मामलों की सुनवाई और निर्णय दे दिये जाये.
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