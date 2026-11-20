ETV Bharat / state

बिहार के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मियों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सुनाया अहम फैसला

प्रोफेसर और कर्मियों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत ( ETV Bharat )

पटना: शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों की नियुक्ति को वैध घोषित कर दिया है. जस्टिस कुमार मनीष की एकलपीठ ने 20 नवंबर 2026 को दिए फैसले में उच्च शिक्षा निदेशक के 21 अप्रैल 2022 और 2 नवंबर 2022 के आदेशों सहित विश्वविद्यालय के सभी बर्खास्तगी संबंधी पत्रों को रद्द कर दिया.

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला