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जमीन बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पटना उच्च न्यायालय ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक बड़े निर्णय में स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत को जमीन विवादों में समझौता दर्ज करने का अधिकार नहीं हैं. कोर्ट ने 15 साल पुराना अवॉर्ड (फैसला) रद्द किया. जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत का कार्यक्षेत्र केवल 'जनोपयोगी सेवाओं' तक सीमित है, भूमि बंटवारे से जुड़ा फैसला शुरुआत से ही अमान्य रहा हैं.

हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला