पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मुकदमों की होगी तेजी से सुनवाई, 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित
अब पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मुकदमों की तेजी से सुनवाई होगी. उच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए हैं. पढ़ें..
Published : July 29, 2026 at 1:43 PM IST
पटना: नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से जुड़े मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट ने तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए हैं. इससे अब इन मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी. इसके साथ ही फैसले भी जल्दी होने की उम्मीद है.
तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित: पटना उच्च न्यायालय ने पटना, लखीसराय और पूर्णिया में जिला व अपर सत्र न्यायालय स्तर के तीन विशेष कोर्ट (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) गठित करने का निर्णय लिया है. ये कोर्ट सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2024 के अंतर्गत अपराधों का ट्रायल करेंगे. ये अदालतें इन मामलों की रोजाना सुनवाई करेंगे. तीन माह में चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रायल की सुनवाई पूरी कर ये कोर्ट अपना निर्णय सुनाएंगे.
ये तीन करेंगे अध्यक्षता: पटना फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता गौरव सिंह करेंगे, जबकि लखीसराय फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता सीमा भारती करेंगी. वहीं, ठाकुर अमन कुमार पूर्णिया स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता के लिए नामित किए गए हैं.
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि इन कोर्ट के संबंध में उपरोक्त अध्यक्षता करने न्यायिक पदाधिकारीगण के नाम की अधिसूचना जारी करें, ताकि इस ओर तेजी से प्रक्रिया शुरू हो सके.
मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया: इस बीच नीट आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज 64 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. साथ ही जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया. इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है.
गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी करते हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने का आदेश दिया गया. सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन ने संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
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