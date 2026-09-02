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पटना हाईकोर्ट के जज की निगरानी में रुकेगा पेपर लीक, विशेषज्ञ समिति का गठन

बिहार में पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 8:42 AM IST

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पटना: बिहार में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है. राज्य सरकार के 23 अगस्त, 2026 के निर्णय के अंतर्गत इसकी अधिसूचना जारी की गई है.

नियमों में बदलाव: यह समिति बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षाओं में परिवर्तन कर रही है. यह समिति इन सभी पांचों भर्ती एजेंसियों के मौजूदा नियमावली और व्यवस्था का अध्ययन कर रही है.

लाखों उम्मीदवारों को मिलेगी पारदर्शिता: इस विशेषज्ञ समिति के गठन का सीधा प्रभाव राज्य के लाखों उम्मीदवारों पर पड़ रहा है. अब परीक्षाओं में सुधार की सिफारिशों से बहाली प्रक्रिया और पारदर्शी हो रही है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक होने की संभावनाओं को समाप्त किया जाए.

आधुनिक तकनीक और सुरक्षा पर फोकस: इसके साथ ही परीक्षा के दौरान संचालन और सुरक्षा में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर मूल्यांकन व परिणाम प्रक्रिया तक नए नियम बन रहे हैं. इससे उम्मीदवारों में प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है.

पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और परीक्षा में होने वाली धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य स्तरीय सुधार समिति के गठन की विस्तृत अधिसूचना 23 अगस्त को जारी की थी. अब पटना हाईकोर्ट ने समिति का गठन कर दिया है.

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