ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा में बदला, जानें मामला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की मृत्यु से जुड़े एक आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. कोर्ट ने दोषी को दिए गए मृत्युदंड को संशोधित करते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

सजा के स्वरूप में आंशिक बदलाव : कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा की अवधि के दौरान रिहाई से संबंधित सामान्य प्रावधान लागू नहीं होंगे. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने कटिहार के ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 2025 में पारित दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा के स्वरूप में आंशिक बदलाव किया.

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

क्या था मामला? : दरअसल, इस मामले में दोषी मोहम्मद ताहिर पर आरोप था कि उसके घर के भीतर उसकी पत्नी और दो छोटी बेटियों की जलने से मृत्यु हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों के शरीर पर जलने के गंभीर के घाव पाये गए थे.