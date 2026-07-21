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'नाजी जर्मनी जैसी नहीं बन सकती पुलिस', हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- SHO पर FIR दर्ज करें

बिहार पुलिस के रवैये पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा, 'राष्ट्रीय पुलिस नाजी जर्मनी जैसी नहीं बन सकती'. पढ़ें..

PATNA HIGH COURT
बिहार में पुलिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 1:59 PM IST

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पटना: बिहार में खाकी के बढ़ते खौफ और खाकीधारियों की गुंडागर्दी पर पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिसया रवैये पर का कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नाजी जर्मनी जैसी पुलिस नहीं बन सकती है.

पुलिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी: जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने एक बेहद गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए बक्सर जिले के मुरार थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल नयन पांडे के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले की जांच बिहार पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग सीआइडी को सौंपने के सख्त निर्देश दिए हैं.

क्या है मामला?: ये मामला भोजपुर जिले के गंगहर निवासी शिवशंकर यादव के पुत्र मनीष कुमार ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2024 को वह बक्सर जिले के चौगाईं गांव में अपने दोस्त की दुकान पर गए थे. दोपहर करीब 2 बजे जब वह शौच के लिए जा रहे थे, तभी मुरार पुलिस स्टेशन की गाड़ी वहां पहुंची.

'जाति पूछकर बेरहमी से पीटा': आरोप है कि थानाध्यक्ष कमल नयन पांडे ने उनका नाम और जाति पूछा. जाति का पता चलते ही थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठियों से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनके दोनों पैर टूट गए.

​पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि पीड़ित बारिश के मौसम में फिसलकर गिर गया था, जिससे उसके पैर टूटे. हालांकि कोर्ट में पेश किए गए एक्स-रे रिपोर्ट और परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस की इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया.

'पुलिस नाजी जर्मनी जैसी बन सकती': ​कोर्ट ने इस मामलें पर ​सुनवाई के दौरान जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कानून व्यवस्था पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, 'अगर पुलिस के इस तरह के आचरण को नियंत्रित और नियंत्रित नहीं किया गया, तो देश में कानून का शासन और नागरिकों की जीवन व स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी. राष्ट्रीय पुलिस नाजी जर्मनी जैसी बन सकती है.'

​कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारी द्वारा नागरिक पर किया गया ऐसा बर्बर हमला किसी भी स्थिति में 'सरकारी ड्यूटी' का हिस्सा नहीं माना जा सकता. इसलिए इसके लिए धारा 197 CrPC / 218 BNSS के तहत किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है.

सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं तो..: उच्च न्यायालय ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह मुरार थाने से प्राथमिकी दर्ज होने की रिपोर्ट लें और मामले की निष्पक्ष जांच सीआईडी को सौंपें. साथ ही, 30 दिनों के भीतर इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करने को कहा है. कोर्ट ने पीड़ित को यह छूट भी दी है कि यदि वह सीआईडी की जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो सीबीआई जांच के लिए पुन: याचिका दायर कर सकते हैं.

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