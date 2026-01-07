ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस संगम कुमार साहू ने ली शपथ

पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस संगम कुमार साहू ( IPRD Bihar )

राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ओड़िशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया. इसके साथ ही उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम और मेघालय हाईकोर्ट के लिए नये चीफ जस्टिसों की नियुक्ति के लिए भी अनुशंसा की गयी थी.

चीफ जस्टिस जस्टिस संगम कुमार साहू का शपथ ग्रहण (IPRD Bihar)

47वें चीफ जस्टिस: जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस होंगे. ओड़िशा हाईकोर्ट से इन्हें पटना हाईकोर्ट भेजा गया है. बुधवार को शपथ ग्रहण के अवसर पर राज्य सरकार के मंत्रीगण, पटना हाईकोर्ट के जज, अधिकारीगण व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

पटना: बिहार के पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने शपथ ली. बुधवार को को बिहार के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

आज से सुनवाई करेंगे शुरू: पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पी बी बजनथ्री के सेवानिवृत होने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह कार्यभार संभाल रहे थे. शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस जस्टिस संगम कुमार साहू आज लंच के बाद अदालती कामकाज व कोर्ट में मामलों की सुनवाई शुरू कर देंगे.

दो नए जज मिले: दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट के लिए दो नए जजों की नियुक्ति की गयी है. राष्ट्रपति ने वरीय अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को पटना हाईकोर्ट का जज बनाया है. ये दोनों जज भी शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभालेंगे. ऐसे में पटना हाईकोर्ट में अब सुनवाई में कोई समस्या नहीं आएगी.

चीफ जस्टिस जस्टिस संगम कुमार साहू का स्वागत करते राज्यपाल (IPRD Bihar)

कौन हैं संगम साहू?: संगम कुमार साहू मूल रूप से ओडिशा के कटक के रहने वाले हैं. 1964 में जन्मे संगम साहू कटक नया बाजार हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद स्टीर्ट विज्ञान कॉलेज से आईएससी और बिएससी पूरा किया.

विरासत में मिली वकालत: उत्कल यूनिवर्सिटी से एंग्रेजी में मास्टर किए. कटक दी लॉ कॉलेज से एलएलबी करने के बाद ओडिशा में वकील रहे. वकालत इन्हें विरासत में मिली. पिता भी फौजदारी कानून के जानकार थे. ओडिशा में ही वकील रहते हुए हाईकोर्ट के जज बने.

