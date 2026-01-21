ETV Bharat / state

'अपने विवेक से करें जमानत संबंधी मामलों का निपटारा', जजों को HC के चीफ जस्टिस का अहम निर्देश

क्या बोले मुख्य न्यायाधीश?: जस्टिस संगम कुमार साहू ने स्पष्ट रुप से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से कहा, 'तीन से सात साल की सजा के मामले भी लोगों को निचली अदालत से अग्रिम जमानत या नियमित जमानत नहीं दी जाती है, जिसके कारण हाईकोर्ट में जमानत संबंधी याचिकाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.'

बेल को लेकर चीफ जस्टिस का निर्देश: चीफ जस्टिस साहू के साथ ही जस्टिस प्रभात कुमार सिंह, जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा, जस्टिस राजेश कुमार वर्मा, जस्टिस चन्द्रशेखर झा और जस्टिस आरपी मिश्रा ने भी सभी को दिशा निर्देश दिया. जमानत से जुड़े मामलों में मुख्य न्यायाधीश का ये निर्देश अहम है.

'जमानत याचिका पर फैसला लें': मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट का अधिकांश समय उन मामलों के निपटारे में ही निकल जाता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है और उसके समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं लेकिन अग्रिम जमानत और नियमित जमानत की याचिकाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है.

हाईकोर्ट का बोझ कम करना होगा: जस्टिस साहू ने कहा कि इसलिए अब निचली अदालतों को अपने स्तर से सकारात्मक रुख अपनाते हुए जमानत संबंधी याचिकाओं का निपटारा करना चाहिए, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो सके और लोगों को भी सही ढंग से राहत मिल सके.

47वें चीफ जस्टिस हैं साहू: जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसी महीने की 7 तारीख को शपथ ली थी. 47वें चीफ जस्टिस बने साहू इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट में थे. 62 वर्षीय साहू मूल रूप से ओडिशा के कटक के रहने वाले हैं.

