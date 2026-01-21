ETV Bharat / state

'अपने विवेक से करें जमानत संबंधी मामलों का निपटारा', जजों को HC के चीफ जस्टिस का अहम निर्देश

जमानत याचिका पर निर्णय के संबंध में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने बिहार के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अपने विवेक से जमानत संबंधी मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने ये महत्वपूर्ण बात बोली.

बेल को लेकर चीफ जस्टिस का निर्देश: चीफ जस्टिस साहू के साथ ही जस्टिस प्रभात कुमार सिंह, जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा, जस्टिस राजेश कुमार वर्मा, जस्टिस चन्द्रशेखर झा और जस्टिस आरपी मिश्रा ने भी सभी को दिशा निर्देश दिया. जमानत से जुड़े मामलों में मुख्य न्यायाधीश का ये निर्देश अहम है.

CHIEF JUSTICE SANGAM KUMAR SAHU
मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू (ETV Bharat)

क्या बोले मुख्य न्यायाधीश?: जस्टिस संगम कुमार साहू ने स्पष्ट रुप से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से कहा, 'तीन से सात साल की सजा के मामले भी लोगों को निचली अदालत से अग्रिम जमानत या नियमित जमानत नहीं दी जाती है, जिसके कारण हाईकोर्ट में जमानत संबंधी याचिकाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.'

'जमानत याचिका पर फैसला लें': मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट का अधिकांश समय उन मामलों के निपटारे में ही निकल जाता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है और उसके समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं लेकिन अग्रिम जमानत और नियमित जमानत की याचिकाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है.

हाईकोर्ट का बोझ कम करना होगा: जस्टिस साहू ने कहा कि इसलिए अब निचली अदालतों को अपने स्तर से सकारात्मक रुख अपनाते हुए जमानत संबंधी याचिकाओं का निपटारा करना चाहिए, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो सके और लोगों को भी सही ढंग से राहत मिल सके.

47वें चीफ जस्टिस हैं साहू: जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसी महीने की 7 तारीख को शपथ ली थी. 47वें चीफ जस्टिस बने साहू इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट में थे. 62 वर्षीय साहू मूल रूप से ओडिशा के कटक के रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:

एक दिन में 510 केस की सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के जज आरपी मिश्रा के नाम रिकॉर्ड

'विवाह न कर पाना और झूठा वादा करना दो अलग बातें' पटना हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

पटना HC ने बिहार सरकार को लगायी फटकार, JDU नेता को बॉडीगार्ड मुहैया कराने से जुड़ा मामला

TAGGED:

CHIEF JUSTICE SANGAM KUMAR SAHU
जमानत याचिका पर फैसला
DECISION ON BAIL PETITION
मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.