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बोधगया सुसाइड केस: झूठ बोलकर ज़मानत लेने वाले आरोपी को 3 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना: हाईकोर्ट ने अदालती प्रक्रिया को गुमराह कर ज़मानत हासिल करने के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने गुमराह कर ली गई ज़मानत को रद्द करते हुए आरोपी अमित कुमार को 3 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली ज़मानत को पूरी तरह से रद्द करते हुए आरोपी अमित कुमार को तीन सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला?