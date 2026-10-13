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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में एकलपीठ का आदेश रद्द

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अपीलों को स्वीकार करते हुए एकलपीठ के 20 फरवरी 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सभी 26 याचिकाओं पर दोबारा से सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

सुनवाई का दोबारा आदेश क्यों?