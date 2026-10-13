पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में एकलपीठ का आदेश रद्द
पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति मामले में एकलपीठ का आदेश रद्द कर, आयोग को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट-अमित वर्मा
Published : October 13, 2026 at 10:35 AM IST
पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की डिवीजन बेंच ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अपीलों को स्वीकार करते हुए एकलपीठ के 20 फरवरी 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सभी 26 याचिकाओं पर दोबारा से सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.
सुनवाई का दोबारा आदेश क्यों?
कोर्ट में आयोग के वकील ने दलील दी कि एकलपीठ ने उन्हें अपना पक्ष रखने या जवाबी हलफनामा दाखिल करने का उचित समय नहीं दिया. उन्होंने उचित अवसर दिए बिना ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने जैसे कई अंतरिम आदेश जारी कर दिए थे. खंडपीठ ने इस दलील से सहमति जताई और माना कि किसी भी पक्ष को अपनी बात रखने का मौका न देना 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' का उल्लंघन है. इसी तकनीकी आधार पर पुराना फैसला रद्द कर नया रोस्टर तय करने को कहा गया है.
लेटलतीफी पर जताई गहरी चिंता
हाईकोर्ट ने बहाली की धीमी रफ्तार को लेकर आयोग को सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने याद दिलाया कि इस पद के लिए विज्ञापन 21 सितंबर 2020 को निकाला गया था. लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी यह प्रक्रिया अटकी हुई है. इस लंबी देरी के चलते बहुत से उम्मीदवारों की सरकारी नौकरी पाने की उम्र सीमा खत्म हो चुकी है या होने वाली है. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 16 (अवसर की समानता) और 21 (जीवन का अधिकार) के तहत एक गंभीर संकट माना है.
आयोग के कामकाज पर सवाल
अदालत ने आयोग की जांच प्रक्रिया में कमियां पाईं. फैसले में कहा गया कि उम्मीदवारों के क्रीमी लेयर (OBC/EBC) प्रमाणपत्रों और अन्य आवश्यक कागजातों का समय पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया. इसी लापरवाही की वजह से कई योग्य उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होने से वंचित रह गए, जिससे उनके करियर को नुकसान पहुंचा.
हलफनामा देने की समय-सीमा तय
मामले को तेजी से निपटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक सख्त टाइमलाइन तय की है. कोर्ट ने आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा देने को कहा है. इसके बाद शिकायतकर्ता अभ्यर्थियों को अपना जवाब रखने के लिए 1 सप्ताह का समय मिलेगा.
इतिहास और भूगोल के अभ्यर्थियों के लिए शर्त
इस अदालती फैसले का सबसे सीधा असर इतिहास (History) और भूगोल (Geography) विषयों के उम्मीदवारों पर पड़ेगा. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन दोनों विषयों में जिन भी सफल अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर दिए जाएंगे, उनमें यह शर्त अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएगी कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह से एकलपीठ के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी. यानी केस के अंतिम नतीजे के आधार पर इनकी नौकरी में बदलाव संभव है.
आगे क्या होगा?
इस आदेश का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भर्ती विवाद पूरी तरह सुलझ गया है. हाईकोर्ट ने केवल प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का एक और मौका दिया है. अब सभी 26 मामलों की सुनवाई रोस्टर के हिसाब से दोबारा से एकलपीठ के सामने शुरू होगी.
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