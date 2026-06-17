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3 महीने में सलेक्टेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें पूरी, पटना हाईकोर्ट से BSPHCL को बड़ा झटका

BSPHCL को पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका ( ETV Bharat )