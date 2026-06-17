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3 महीने में सलेक्टेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें पूरी, पटना हाईकोर्ट से BSPHCL को बड़ा झटका

पटना हाईकोर्ट ने BSPHCL की आंतरिक भर्ती रद्द करने का आदेश निरस्त कर तीन माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.

BSPHCL को पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका
BSPHCL को पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 8:53 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) को बड़ा झटका देते हुए आंतरिक भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी की जाए.

पदोन्नति का अवसर देने के लिए निकली थी भर्ती : यह आदेश जस्टिस डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने 69 कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के परामर्श से एक नीतिगत निर्णय लिया था.

इसके तहत वर्ग 3 और वर्ग 4 के उन कर्मचारियों को उच्च पदों पर जाने का अवसर दिया जाना था, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते थे. इसी उद्देश्य से कंपनी ने रोजगार सूचना संख्या 06/2024 जारी कर आंतरिक रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी.

553 पदों के लिए हुई परीक्षा : महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. कुल 553 रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 264 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए. सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के बाद उन्हें 12 सितंबर 2025 को दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था.

ज्वाइनिंग से एक दिन पहले भर्ती प्रक्रिया स्थगित : याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने से ठीक एक दिन पहले, 11 सितंबर 2025 को एक नोटिस जारी कर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया. इसके बाद 17 सितंबर 2025 को आयोजित बोर्ड की 125वीं बैठक में पूरी आंतरिक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय ले लिया गया.

'भर्ती रद्द करने का कारण नहीं बताया गया' : अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया गया. चयन प्रक्रिया पूरी होने और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाने के बाद अचानक भर्ती रद्द करना मनमाना और अनुचित निर्णय था.

कंपनी ने मानकों से मेल नहीं खाने का दिया तर्क :वहीं, BSPHCL की ओर से अदालत को बताया गया कि चयन प्रक्रिया और परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि प्रक्रिया अन्य सरकारी विभागों और संस्थानों में अपनाए जाने वाले मानकों के अनुरूप नहीं थी. कंपनी का कहना था कि इसी वजह से विभिन्न कर्मचारी वर्गों की ओर से आपत्तियां सामने आई थीं, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया गया.

हाईकोर्ट ने रद्दीकरण आदेश को किया निरस्त : दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने BSPHCL के महानिबंधक द्वारा जारी भर्ती रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाए जाने के बाद भर्ती रद्द करने का निर्णय उचित नहीं था.

तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश : हाईकोर्ट ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूरी की जाए. अदालत के इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 264 चयनित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.

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