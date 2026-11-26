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फ्लैट खरीदारों को लेकर पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सेल डीड के बाद भी..

पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ( ETV Bharat )

पटना: गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए कहा है कि सेल डीड हो जाने से बिल्डर-खरीदार का उपभोक्ता संबंध खत्म नहीं हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण कब्जा न देना सेवा में कमी है. जस्टिस आलोक कुमार की एकलपीठ ने डॉ अभय कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.

फ्लैट की खरीदने के दौरान छिपाया गया पुराना एग्रीमेंट