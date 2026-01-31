ETV Bharat / state

बिहार के निजी छात्रावासों के संचालन और निगरानी पर पटना HC का कड़ा रुख, सरकार से मांगा जवाब

पटना उच्च न्यायालय ने निजी छात्रावासों की निगरानी को लेकर बिहार सरकार से जवाब मांगा है. पढ़ें खबर

पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में निजी छात्रावासों के संचालन और निगरानी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अधिवक्ता माधव राज की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर आज सुनवाई की गयी.

सरकार को हलफनामा देने का निर्देश : सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने सरकार को इस सम्बन्ध में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि क्या बिहार में निजी छात्रावासों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित छात्रावासों की सुरक्षा, संरक्षा, भोजन और स्वच्छता से जुड़े पहलुओं की निगरानी के लिए कोई वैधानिक या नियामक निकाय मौजूद है.

तमिलनाडु का दिया गया उदाहरण : याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में निजी छात्रावासों के लिए कोई प्रभावी नियंत्रण तंत्र नहीं है. इसके चलते वहां रहने वालों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं असुरक्षित बनी रहती हैं. सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि अन्य राज्यों, जैसे तमिलनाडु में निजी छात्रावासों के संचालन के लिए स्पष्ट नियम-कायदे और निगरानी व्यवस्था लागू है. जबकि बिहार में ऐसी व्यवस्था का अभाव है.

NEET छात्रा की मौत का मामला : हाल में छात्रावासों के भीतर हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की. शम्भू हॉस्टल में एक छात्रा की संदेहास्पद मौत और जांच की सही दिशा नहीं होने के कारण बहुत भ्रम की स्थिति है. ये भी पाया गया कि हॉस्टल प्रबंधकों ने विरोधाभासी बयान दिये, इससे मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है.

20 फरवरी को अगली सुनवाई : इसी संदर्भ में बिहार के निजी हॉस्टालों की जांच और उनकी व्यवस्था सही हो, इसके लिए एक जनहित याचिका सुषमा कुमारी की अधिवक्ता अलका वर्मा ने दायर की है. इसमें कोर्ट से ये मांग की गयी है कि नीट छात्रा की हॉस्टल में हुई घटना में पटना हाईकोर्ट हस्तक्षेप करें और हो रही जांच की निगरानी करे. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को तय की गई है.

संपादक की पसंद

