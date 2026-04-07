'चूहे-बिल्ली का खेल समाप्त कीजिए', पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. 'चूहे-बिल्ली के खेल' का भी जिक्र किया. पढ़ें खबर
Published : April 7, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए दूरगामी प्रभाव डालने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में आदेश दिया है. इसमें आदेश दिया गया है कि खनन अधिकारियों द्वारा वाहनों की सभी जब्तियों की पूरी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए. पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि फुटेज वाली पेन ड्राइव जब्ती दस्तावेज के साथ सौंपी जानी चाहिए और इस तथ्य को औपचारिक जब्ती आदेश में दर्ज किया जाना चाहिए.
राज्य सरकार तथा वाहन मालिकों के बीच चल रहे 'चूहे-बिल्ली के खेल' को समाप्त करने का निर्देश दिया है. खनन अधिकारियों द्वारा वाहन को रोककर जब्त किए जाने के मामले में वाहन मालिक की याचिका पर सुनवाई की.
जस्टिस राजीव रॉय ने टिप्पणी की कि प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में, जब हर चीज पल भर में उपलब्ध है, तो ऐसे अभियानों को अंजाम देने वाले अधिकारियों से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वे वाहन को रोकने से लेकर उसे जब्त करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करें, जैसा कि पश्चिमी देशों में किया जाता है.
पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा, इस लुका-छिपी के खेल को समाप्त करने के लिए, यह कोर्ट बिहार के खान एवं खनिज विभाग को निर्देश देता है कि वह अपने सभी जमीनी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए.
कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन उपायों को अपनाने से कोर्ट के समक्ष राज्य की सफलता दर में भी सुधार होगा. यदि वे वीडियो फुटेज के माध्यम से यह साबित करने में सक्षम होते हैं कि जब्ती कानून के अनुसार की गई है.
यह मामला मनोज कुमार मेहता द्वारा दायर एक दीवानी क्षेत्राधिकार मामले से उत्पन्न हुआ है, जिसका ट्रक 11 जनवरी को नवादा में खनन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था. याचिकाकर्ता का तर्क था कि वाहन झारखंड से पूर्वी चंपारण तक पत्थर के टुकड़े ले जा रहा था और जब्ती की रात लगभग 9 बजे जारी किया गया एक वैध चालान भी था.
हालांकि, खनन विभाग के वरिष्ठ विशेष वकील नरेश दीक्षित ने दावा किया कि वाहन को रात करीब 10 बजे बिना किसी दस्तावेज के रोका गया था. दीक्षित ने आगे तर्क दिया कि अदालत में पेश किया गया चालान ज़ब्ती होने के बाद ही प्राप्त किया गया था.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शंभू नारायण सिंह ने बताया कि एक उचित प्राधिकारी ने 11.01.2026 को रात 8:45:54 बजे चालान जारी किया था, जो 13.01.2026 (सुबह 3:48:54 बजे) तक वैध था. नरेश दीक्षित ने आगे कहा कि वाहन बिना किसी चालान के पाया गया, जिसे पुलिस ने रोका और जब्ती के बाद नवादा के खनन निरीक्षक ने उसकी जांच की.विभाग की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में आने से पहले नवादा के जिला खनन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए था.
वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने गौर किया कि उसके सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं, जहां वाहन मालिक/खनन अधिकारी का एक ही रुख होता है. जहां उनका तर्क है कि वैध चालान प्रस्तुत किया गया था, फिर भी वाहन को जब्त कर लिया गया, जबकि प्रतिवादियों का कहना है कि मांगने पर कोई कागज/चालान प्रस्तुत नहीं किया गया.
इस आदेश में कहा गया कि अधिकारियों ने, किसी भी ज्ञात कारण से, खामियों को दूर नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार की गई जब्ती को अवैध घोषित किया गया और विभिन्न कोट द्वारा वाहन को छोड़ने के निर्देश जारी किए गए. पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में, अधिकारियों से न्यूनतम अपेक्षा यही की जाती है कि वे पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएं.
जस्टिस रॉय ने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है, तो किसी भी पक्ष को दस्तावेजों की जब्ती/अंतर्ग्रहण/मांग/जब्ती के संबंध में कोई शिकायत या बचाव का रास्ता नहीं मिलेगा. कोर्ट ने कहा, ''अधिकारी उन आरोपों/आरोपों से भी मुक्त रहेगा, जो आमतौर पर पीड़ित पक्षों द्वारा लगाए जाते हैं कि सभी वैध दस्तावेज़, जिनमें चालान भी शामिल है, प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, मांग पूरी न होने पर जबरन ज़ब्ती की गई.''
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