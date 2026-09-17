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'थानाध्यक्ष को तुरंत जिला से बाहर कीजिए..' पटना HC ने दिखाई सख्ती तो SP ने भरी हामी, जानें पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने नालंदा के एक थानाध्यक्ष को जिले से बाहर करने का निर्देश दिया जिसपर एसपी ने तुरंत हामी भरी. रिपोर्ट- आनंद वर्मा.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिला नवजीवन शिशु अस्पताल से नवजात के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने बिहार थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को विशेष जांच दल से हटा कर उन्हें जिला से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाये. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की पारदर्शी व निष्पक्ष जांच के लिए बिहार के थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को एसआईटी से जिला के बाहर तबादला करने का आदेश दिया.

लापरवाही पर सख्त नाराजगी

सुनवाई के दौरान नालंदा के एसपी हृदयकांत उपस्थित थे. उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि तत्काल उक्त अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाएगा. योग्य, पारदर्शी व अच्छी छवि बाले पुलिस अधिकारी को विशेष जांच दल में शामिल किया जाएगा. कोर्ट ने मामले में प्रशासनिक और पुलिस दल की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जाहिर की.

कड़ी कार्रवाई का आदेश

कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुए विलंब, साक्ष्यों में छेड़छाड़ और जानबूझ कर बरती ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों ने एफआईआर लिखने में जानबूझ कर देरी की या मामले की जांच में ढिलाई बरती, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

पीड़ितों ने बताया क्या हुआ था?

बच्चे के पिता अविनाश कुमार व उनके भाई से कोर्ट ने स्वयं बात की. उन्होनें कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया. उन्होंने कहा कि बच्चे की पहचान के लिए जब डीएनए जांच की प्रक्रिया चल रही थी, तो पुलिस अधिकारी कथित तौर पर धमकाते हुए केस वापस लेने को कहा. नहीं हटाने पर इसी केस में 10 साल फंसाकर बर्बाद करने की धमकी दी. पीड़ितों ने कोर्ट को बताया कि वे घटना के तुरंत बाद एफआईआर लिखाने थाना गये, वह भी काफी समय बाद लिया गया.

कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करना गोल्डन टाईम होता है, जिसमें शीघ्र परिणाम मिलते हैं. कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी एफआईआर लिखने में देर करते हैं या साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन हैं. अपहरण या मानव तस्करी के मामलें में उनसे जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए.

'राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहे'

कोर्ट ने एक कार्यक्रम के दौरान डीजीपी द्वारा इस सन्दर्भ में दी गई जानकारी का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष बिहार में 14,500 से अधिक बच्चे गायब हुए हैं. ये आंकड़ा अपने आप में इसकी गंभीरता बता रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि मानव तस्करी और नवजात बच्चों की खरीद बिक्री के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहे हैं. इन पर सख्ती और प्रारंभ में ठोस कार्रवाई करने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

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