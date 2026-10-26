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झूठा हलफनामा देकर जमानत लेना पड़ा महंगा, पटना हाईकोर्ट का सख्त फैसला

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : पटना हाईकोर्ट के एक कड़े निर्णय से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि कोर्ट के नजरों से बचना इतना आसान नहीं हैं. कोर्ट के समक्ष झूठा हलफनामा देकर अग्रिम जमानत पाने वाले एक आरोपी का कानूनी खेल आखिरकार 8 साल बाद बेनकाब हो गया.

आरोपी पक्ष ने क्या दलील दी?