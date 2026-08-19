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पटना हाईकोर्ट में रिकॉर्ड 17,107 मामलों का निपटारा, 24 घंटे में जमानत याचिका लिस्टिंग की व्यवस्था

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. वर्षों से मुकदमों के बोझ से दबे न्यायिक गलियारों में अब त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय की नई व्यवस्था हो रही है. इस अभूतपूर्व बदलाव के केंद्र बिन्दु पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह रहे हैं.

प्रशासनिक ढांचे में बड़ा सुधार: उनके पदभार संभालते ही हाईकोर्ट का प्रशासनिक ढांचा न केवल पूरी तरह मुस्तैद हो उठा है, बल्कि मुकदमों के निष्पादन में ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है. इसने न्याय प्रणाली के प्रति आम जनता के विश्वास को एक नई ऊंचाई प्रदान की है.

मामलों के निष्पादन की तेज गति: इस दौरान ऐतिहासिक रुप से मामलों की निष्पादन गति 111.13% की रही हैं. यह एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह के दूरदर्शी मार्गदर्शन का ही परिणाम है. आंकड़ों के आईने में देखें तो जितने नए केस दर्ज हो रहे हैं, उससे कहीं अधिक गति से पुराने और लंबित मामलों को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है.

मुकदमों के निपटारे का कीर्तिमान: इन आंकड़ों में नया कीर्तिमान यह है कि अवधि के दौरान जहाँ कुल 15,394 मामलें दायर किए गए, वहीं जस्टिस सुधीर सिंह के प्रशासनिक कौशल के बल पर कोर्ट ने 17,107 मुकदमों का ऐतिहासिक निपटारा कर दिया.

जमानत का निस्तारण: कुल 13,350 आपराधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें से लगभग 12,000 केवल जमानत याचिकाएं थीं. कुल 3,757 सिविल मामलों को सुलझाया गया, जिनमें 2,850 महत्वपूर्ण रिट याचिकाएं शामिल हैं.