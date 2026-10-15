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जहानाबाद नरसंहार मामले में दो आरोपी बरी, निचली अदालत से मिली थी उम्रकैद

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: 1996 के बहुचर्चित जहानाबाद नरसंहार मामले में दो उम्रकैद की सजा पाए दोषियों को बरी कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट ने ​सबूतों के अभाव और लचर जांच के कारण नागेंद्र यादव और बसंत यादव को बरी कर दिया. न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा.

जहानाबाद नरसंहार के दो आरोपी बरी

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए नागेंद्र यादव (उर्फ नागेंद्र सिंह) और बसंत यादव (उर्फ पप्पु यादव) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. निचली अदालत ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.