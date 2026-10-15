जहानाबाद नरसंहार मामले में दो आरोपी बरी, निचली अदालत से मिली थी उम्रकैद
पटना उच्च न्यायालय ने जहानाबाद नरसंहार मामले में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को बरी कर दिया है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : October 15, 2026 at 4:06 PM IST
पटना: 1996 के बहुचर्चित जहानाबाद नरसंहार मामले में दो उम्रकैद की सजा पाए दोषियों को बरी कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव और लचर जांच के कारण नागेंद्र यादव और बसंत यादव को बरी कर दिया. न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा.
जहानाबाद नरसंहार के दो आरोपी बरी
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने अपील स्वीकार करते हुए नागेंद्र यादव (उर्फ नागेंद्र सिंह) और बसंत यादव (उर्फ पप्पु यादव) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. निचली अदालत ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
30 साल पुराना मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 8-9 सितंबर 1996 की रात करीब 11 बजे की है. करपी थाना क्षेत्र के केयाल आहर पास सिंचाई के लिए पानी रोकने को लेकर झोपड़ी में पहरा दे रहे लोगों पर 30-40 अज्ञात उग्रवादियों (मजदूर किसान संग्राम परिषद से जुड़े) ने हमला बोल दिया था. इस भयानक रात की घटना में चार लोगों (भारत सिंह, मंगेर सिंह, राम निवास सिंह और नवलेश सिंह) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि प्रमोद कुमार और अन्य घायल हो गए थे.
भारी लापरवाही का तथ्य सामने आया
इस घटना के करीब 19 साल बाद कोर्ट में गवाहों द्वारा पहली बार आरोपियों की शिनाख्त (डॉक आइडेंटिफ़िकेशन) कराई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने कानूनन कमजोर और अविश्वसनीय माना. जांच एजेंसी की भारी लापरवाही का भी तथ्य सामने आया. इस मामले में न तो मुख्य जांच अधिकारी और न ही डॉक्टर की गवाही कराई गई, जिससे घायलों की इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में ठीक से साबित नहीं हो सकी.
निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच नहीं की
अदालत ने पाया कि मुख्य सूचनाकर्ता और गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था. पुलिस ने निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच नहीं की. हाईकोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि किस तरह लचर और लापरवाह जांच के कारण इतने गंभीर मामले के दोषी कानून की गिरफ्त से छूट जाते हैं.
जांच कमिटी बनाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य बनाम किशनभाई मामले के सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बिहार के गृह विभाग, डीजीपी और अभियोजन निदेशालय को कड़े निर्देश दिए हैं. डीजीपी को एक तीन सदस्यीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमेटी गठित कर लचर जांच करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी लापरवाहियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने और अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने को कहा है.
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