सिवान के चर्चित हत्याकांड में मुकेश पाल बरी, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना: बिहार का चर्चित हत्याकांड मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरोपी मुकेश कुमार पाल को बरी कर दिया है. कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया. मुकेश पाल को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

क्या है मामला: सिवान जिले के भगवानपुर हाट में 2 अप्रैल 2015 संजीव कुमार की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मुकेश कुमार पाल आरोपी थे. 7 जून 2019 को मुकेश पाल को दोषी पाते हुए सिवान कोर्ट ने IPC 302 और आर्म्स एक्ट धारा 27 के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी थी.

पटना हाईकोर्ट में चुनौती: सिवान कोर्ट के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी. आरोपी के अधिवक्ता प्रतीम मिश्रा और शिवजी मिश्रा ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की.

गवाहों के बयान में विरोधाभास: अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हत्या मामले में दर्ज प्राथमिकी में प्रत्यक्षदर्शियों का उल्लेख नहीं है. पुलिस के द्वारा बयान दर्ज करने में अनावश्यक देरी की गयी है. कोर्ट को बताया कि मृतक को कितनी गोली मारी गयी, गवाहों के बयान में विरोधाभास है.