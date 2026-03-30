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'बिना FSL रिपोर्ट के जब्त पदार्थ को 'गांजा' मान लेना कल्पना से परे है', पटना HC का महत्वपूर्ण फैसला

पटना : पटना हाईकोर्ट ने 28 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में निर्णय सुनाया. अदालत ने दोषी करार दिए गए तिलकधारी यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के बिना जब्त पदार्थ को 'गांजा' मान लेना, यह तो 'कल्पना से परे' है.

निचली अदालत की सजा को किया गया रद्द : उच्च न्यायालय ने कहा कि वैज्ञानिक जांच के अभाव में दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती. इसी आधार पर निचली अदालत की सजा को रद्द कर दिया गया. जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया.

10 साल की सुनाई गई थी सजा : दरअसल, आलोक कुमार पांडेय की पीठ ने तिलकधारी यादव की अपील को स्वीकार करते हुए आरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) द्वारा 27 दिसंबर 2010 को सुनाई गई 10 वर्ष की सजा को निरस्त कर दिया. ये मामला शाहपुर थाना कांड संख्या-7/1998 से जुड़ा है.

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

28 साल पुराना है मामला : अभियोजन के अनुसार, 20 जनवरी, 1998 को बिहार पुलिस ने गुप्त सूचना पर शाहपुर बाजार स्थित एक झोपड़ी में छापेमारी की थी. पुलिस ने तिलकधारी यादव के पास से करीब 500 ग्राम गांजा, कुछ छोटे पैकेट और तौलने का उपकरण बरामद करने का दावा किया था. इसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी ) के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल चलाया गया.