'बिना FSL रिपोर्ट के जब्त पदार्थ को 'गांजा' मान लेना कल्पना से परे है', पटना HC का महत्वपूर्ण फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से 10 वर्ष की सजा सुनाए गए दोषी को बरी कर दिया. आगे पढञें पूरी खबर
Published : March 30, 2026 at 2:19 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने 28 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में निर्णय सुनाया. अदालत ने दोषी करार दिए गए तिलकधारी यादव को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के बिना जब्त पदार्थ को 'गांजा' मान लेना, यह तो 'कल्पना से परे' है.
निचली अदालत की सजा को किया गया रद्द : उच्च न्यायालय ने कहा कि वैज्ञानिक जांच के अभाव में दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती. इसी आधार पर निचली अदालत की सजा को रद्द कर दिया गया. जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया.
10 साल की सुनाई गई थी सजा : दरअसल, आलोक कुमार पांडेय की पीठ ने तिलकधारी यादव की अपील को स्वीकार करते हुए आरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) द्वारा 27 दिसंबर 2010 को सुनाई गई 10 वर्ष की सजा को निरस्त कर दिया. ये मामला शाहपुर थाना कांड संख्या-7/1998 से जुड़ा है.
28 साल पुराना है मामला : अभियोजन के अनुसार, 20 जनवरी, 1998 को बिहार पुलिस ने गुप्त सूचना पर शाहपुर बाजार स्थित एक झोपड़ी में छापेमारी की थी. पुलिस ने तिलकधारी यादव के पास से करीब 500 ग्राम गांजा, कुछ छोटे पैकेट और तौलने का उपकरण बरामद करने का दावा किया था. इसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी ) के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल चलाया गया.
'कोई रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया' : पटना हाईकोर्ट ने पाया कि जब्त पदार्थ का कोई रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया, जिससे यह साबित ही नहीं हो सका कि वह गांजा था. साथ ही, धारा 50 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया.
तिलकधारी यादव को बरी किया गया : स्वतंत्र गवाहों के मुकरने, घटनास्थल की स्पष्ट पहचान नहीं होने और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को भी गंभीर खामी माना गया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. फलस्वरूप, दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता तिलकधारी यादव को बरी कर दिया गया.
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