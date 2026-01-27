एक करोड़ 31 लाख की बिजली चोरी के मामले में सजायाफ्ता बरी, पटना हाईकोर्ट का फैसला

एक करोड़ 31 लाख की बिजली चोरी के मामले में सजायाफ्ता बरी, पटना हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में पहले के आदेश को निरस्त करते हुए सजायाफ्ता को बरी कर दिया है. पढ़ें..
Published : January 27, 2026 at 8:42 PM IST
पटना: मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय में बिजली चोरी के एक मामले में सुनवाई हुई. जहां अदालत ने सजायाफ्ता को बरी कर दिया. एक करोड़ 31 लाख 33 हजार 664 रुपये के इस मामले में कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष केस को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है.
पहले का आदेश निरस्त: जस्टिस शैलेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने सजायाफ्ता मो. मकसूद आलम की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने गया के विशेष न्यायाधीश, विद्युत, मगध क्षेत्र के आदेश को निरस्त कर दिया.
अपीलकर्ता को मिली सजा: स्पेशल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 135(1) के तहत दोषी ठहराते हुए विद्युत अधिनियम 2007 के तहत कठोर कारावास की सजा दी. कोर्ट ने आवेदक को तीन साल की कैद के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना का सजा दिया. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे चार महीने का साधारण कारावास की सजा दी है.
अभियोजन पक्ष का पक्ष रहा कमजोर: कोर्ट ने बिजली चोरी करने के कारण विद्युत विभाग को लगभग एक करोड़ इकतीस लाख रुपये का नुकसान का दोषी ठहराया था. इस आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में सजायाफ्ता ने चुनौती दी. कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष केस को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा.
कोर्ट ने क्या पाया?: कोर्ट ने यह भी पाया कि इस केस में अनुसंधानकर्ता की गवाही तक नहीं कराई गई. यहां तक कि छापेमारी के दौरान आवेदक वहा उपस्थित नहीं था. सिर्फ एक आदमी अनिल पाण्डेय के बताने पर आवेदक को अभियुक्त बना दिया गया. जांच के दौरान अनिल को बेकसूर बताते हुए उसका नाम ट्रायल के लिए नहीं भेजा गया. यही नहीं, बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने के कारण परिसर की बिजली काट दी गई थी.
