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37 साल पहले तीन लोगों की हुई थी हत्या, अब पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए 37 साल पुराने हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. पटना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 1989 के एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर (तिहरा हत्याकांड) मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी जीवित अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?