37 साल पहले तीन लोगों की हुई थी हत्या, अब पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को बरी कर दिया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा.
Published : October 15, 2026 at 3:12 PM IST
पटना : गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए 37 साल पुराने हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया. पटना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 1989 के एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर (तिहरा हत्याकांड) मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी जीवित अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
कोर्ट ने बांका की निचली अदालत के उम्रकैद के निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया है. यह घटना 10 दिसंबर 1989 की रात बांका जिले के अभुल बतियार की है. जो बांका पुलिस स्टेशन के अतर्गत पड़ता है. जहां धान की रखवाली कर रहे तीन लोगों (मो. मिनाज, मो. हारून और मो. रियाज) की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
निचली अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
मामले को लेकर कांड संख्या 412/1989 दर्ज किया गया था. 18 सितंबर, 2008 को बांका की निचली अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
सबूतों की कमी, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल
जस्टिस संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने अपने निर्णय में इस बात का विशेष जिक्र किया कि यह घटना अक्टूबर-दिसंबर 1989 के दौरान हुई थी. जब उस क्षेत्र (भागलपुर और आसपास के बांका जिले) में भीषण दंगे और साप्रदायिक तनाव का माहौल था. सबूतों की कमी और गवाहों की विश्वसनीयता पर कोर्ट ने सवाल खड़े किये.
कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई पुख्ता और निर्विवाद सबूत पेश नहीं कर पाया, जो यह साबित कर सके कि हत्या इन्हीं आरोपियों ने की थी. गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था और पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामानों की कोई वैज्ञानिक जांच या टीआईपी नहीं कराई गई थी.
किसे-किसे मिली है राहत?
हाईकोर्ट ने चंद्र शेखर राय, नागेश्वर राय, पुलिस राय, सत्तल राय और लक्ष्मण राय समेत सभी जीवित अपीलकर्ताओं को आरोपों से बरी करते हुए उनके मुचलके से मुक्त कर दिया है. मुख्य आरोपी महेश्वरी प्रसाद सिंह की अपील सुनवाई के दौरान ही निधन के कारण पहले ही समाप्त हो चुकी थी.
ये भी पढ़ें :-
'अपराध की गंभीरता के आधार पर किशोर को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता', हाईकोर्ट का फैसला
क्या है मोकामा की शांति देवी का मामला? जिसके लिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारा