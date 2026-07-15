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दुष्कर्म के प्रयास मामले में आरोपी दोषमुक्त, 13 साल बाद पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बांका जिले के अमरपुर में वर्ष 2008 में दर्ज हुए दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया है. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने निचली अदालत द्वारा वर्ष 2013 में आरोपी को दी गई तीन साल की सश्रम कारावास की सजा को रद्द करते हुए कहा कि यह अपराध लज्जा भंग करने के बराबर है.

दुष्कर्म मामले में पटना HC का बड़ा फैसला: कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की घोर लापरवाहियों को उजागर किया, जिसके कारण आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करना पड़ा. साथ ही अदालत ने जमा की गई जुर्माना राशि को भी वापस करने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला?: मामला बांका जिले के अमरपुर थाना कांड संख्या 14/2008 से जुड़ा है. आरोप के अनुसार, 19 जनवरी 2008 को पीड़िता अपने पिता के साथ अमरपुर स्थित 'छाया स्टूडियो' में फोटो खिंचाने गई थी. आरोप था कि स्टूडियो के मालिक हिमांशु कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक ने पीड़िता को अंदर कमरे में ले जाकर फोटो खींची और उसके पिता को बाहर कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो देखने भेज दिया.

पीड़िता के साथ जबरदस्ती, दुष्कर्म के प्रयास का आरोप: इसके बाद आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने और दुष्कर्म का प्रयास किया. पीड़िता के शोर मचाने पर जब पिता ने दरवाजा धक्का दिया, तो आरोपी वहां से भाग निकला. इस मामले में बांका अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376/511 और 342 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई: हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष ने जांच और मुकदमे की पैरवी में बुनियादी कानूनी प्रक्रियाओं की पूरी तरह अनदेखी की. कोर्ट में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने वाले जांच अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई. मामले में केवल एक औपचारिक पुलिसकर्मी को पेश किया गया, जिसने केवल केेस डायरी में एक नोट दर्ज किया था. साथ ही दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों की पुष्टि के लिए किसी भी चिकित्सा अधिकारी की गवाही नहीं कराई गई. कोर्ट रिकॉर्ड पर कोई भी चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था.