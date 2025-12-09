ETV Bharat / state

95 साल के बुजुर्ग ससुर को 13 साल बाद मिली राहत, पटना हाईकोर्ट ने किया बरी

पटना: पटना हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सुनवाई करते हुए 13 साल बाद फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने 95 साल के बुजुर्ग ससुर रविंद्र चौधरी को राहत देते हुए झूठे मुकदमे से रिहा कर दिया. अदालत ने शादीशुदा महिलाओं द्वारा दहेज हत्या जैसे कानून के दुरुपयोग की निंदा की. जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने रविन्द्र चौधरी की अपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है.

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा? : पटना हाईकोर्ट ने कहा कि, महिलाएं दहेज की मांग के बेबुनियाद आरोप लगा कर ससुराल पक्ष को फंसाने की कोशिश करती हैं. दहेज हत्या जैसे आपराधिक कानून का दुरुपयोग करती है. इसी के साथ कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में बुजुर्ग को आरोपों से बरी कर दिया.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला : जस्टिस सिंह ने अपना यह निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम न्याय निर्देशों के आलोक में सुनाया. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, ऐसा अमूमन देखा जाता है कि विवाहिता द्वारा पूरे ससुराल वालों को अपराधिक अभियोजन का सामना करने लिए पूरे मामले घसीटा जाता है.