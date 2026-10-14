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30 साल पहले जिस कांड ने पूरे देश को हिला दिया था, उस जहानाबाद नरसंहार के 9 आरोपी बरी

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के जहानाबाद जिले को दहला देने वाले 1996 के बहुचर्चित नरसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय सुनाया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट ने ठोस सबूतों और पुख्ता पहचान के अभाव में सभी 9 अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया है. साथ ही अदालत ने डीजीपी को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.

जहानाबाद नरसंहार के 9 आरोपी बरी