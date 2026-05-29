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2 जून तक पटना में बंद रहेंगे 5वीं तक के स्कूल, संशोधित आदेश में आंगनबाड़ी केंद्र फैसले से बाहर

5वीं तक के स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों पर 2 जून तक रोक रहेगी. भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने फैसला लिया-

पटना में भीषण गर्मी से स्कूल बंद
पटना में भीषण गर्मी से स्कूल बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 8:44 PM IST

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पटना : राजधानी पटना समेत जिलेभर में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने पहले जारी आदेश में संशोधन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है.

2 जून तक 5वीं तक के स्कूल बंद : जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में प्री-स्कूल तथा वर्ग 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 2 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा. यह निर्णय भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

जिलाधिकारी का संशोधित आदेश
जिलाधिकारी का संशोधित आदेश (ETV Bharat)

संशोधित आदेश में आंगनबाड़ी को राहत : हालांकि, संशोधित आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को राहत दी गई है. डीएम ने कहा है कि सबसे कमजोर आयु वर्ग यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्वाह्न 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है.

पोषण के लिए प्रशासन ने दी छूट : प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों को पोषण आहार और अन्य आवश्यक सेवाएं नियमित रूप से मिलती रहें, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों का सीमित समय तक संचालन जरूरी है. वहीं स्कूलों में पढ़ाई पर लगी रोक पहले की तरह प्रभावी रहेगी. यह संशोधित आदेश 29 मई 2026 को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया है.

अत्यधिक तापमान बच्चों के लिए खतरनाक : जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दोपहर के समय अत्यधिक तापमान बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाकर रखें तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने दें.

मौसम विभाग जारी कर चुका है अलर्ट : पिछले कुछ दिनों से पटना समेत बिहार के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. भीषण गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियों को लेकर कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं.

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