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सरकारी बाबू ने छिपाया क्रिमिनल रिकॉर्ड, HC ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

पटना हाइकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित हाईकोर्ट ने सारण के सरकारी बाबू द्वारा क्रिमिनल इतिहास छिपाने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल एक सरकारी कर्मी ने अपना पुराना आपराधिक मामला छिपाना भारी पड़ गया. पटना हाइकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज