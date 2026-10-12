सरकारी बाबू ने छिपाया क्रिमिनल रिकॉर्ड, HC ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
हाईकोर्ट ने सारण के सरकारी कर्मी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, आरोपी ने जमानत याचिका में आपराधिक मामले का नहीं किया था जिक्र
Published : October 12, 2026 at 1:25 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित हाईकोर्ट ने सारण के सरकारी बाबू द्वारा क्रिमिनल इतिहास छिपाने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल एक सरकारी कर्मी ने अपना पुराना आपराधिक मामला छिपाना भारी पड़ गया. पटना हाइकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस कड़े रुख से महकमे में हड़कंप मच गया है. यह पूरा मामला सारण जिले के गौरा थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2024 में धारा 384 (वसूली/जबरन उगाही) के तहत कांड संख्या 54/2024 दर्ज किया गया था.
आरोपी ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
इस मामले के मुख्य आरोपी महिद्दीन मंसूरी (पिता: हजरत अली, निवासी: सलिमपुर, गौरा, छपरा) ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इससे पहले भी 2 अप्रैल, 2025 को हाईकोर्ट ने उन्हें मेरिट के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी.
आपराधिक इतिहास छिपाना पड़ा भारी
गौरतलब है कि हाइकोर्ट के उस जमानत आदेश में एक स्पष्ट शर्त थी कि यदि आरोपी ने अपने किसी भी आपराधिक इतिहास को छिपाया, तो निचली अदालत द्वारा उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि महिद्दीन मंसूरी के खिलाफ पहले से ही तीन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.
निचली अदालत ने रद्द किया जमानत बॉन्ड
आरोपी अपनी जमानत याचिका में शिकायत वाद संख्या 2274/2021 का जिक्र करना भूल गया था. जब इसका खुलासा हुआ, तो निचली अदालत ने कड़ा कदम उठाते हुए उसके जमानत बॉन्ड को रद्द कर दिया और गैर-जमानती वारंट जारी किया.
क्रिमिनल रिवीजन याचिका ली वापस
इसके बाद आरोपी ने छपरा के सत्र न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन याचिका भी दाखिल की थी, जिसे बाद में 6 जनवरी, 2026 को वापस ले लिया गया और फिर उसने दोबारा पटना हाईकोर्ट का रुख किया. इसपर हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि जो पहले ही कानून की गिरफ्त में है, उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जायेगी.
आरोपी के अधिवक्ता का तर्क खारिज
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तीसरा आपराधिक मामला गलती और असावधानी के कारण छूट गया था, कोई दुर्भावना नहीं थी. साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी एक सरकारी सेवक है, इसलिए जेल जाने पर उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है.
लोक अभियोजक ने भी किया विरोध
इसपर राज्य के अपर लोक अभियोजक और सूचक के अधिवक्तागणों ने इसका पुरजोर विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि आरोपी निचली अदालत में पहले ही सरेंडर कर चुका था और मुचलका भरकर रिहा हो चुका था, इसलिए वह कानून की रचनात्मक हिरासत में है.
ऐतिहासिक फैसलों का हवाला
जस्टिस जितेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों (जैसे मनीष जैन बनाम हरियाणा राज्य और निरंजन सिंह मामला) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति पहले से ही अदालत की हिरासत या नियंत्रण में है, उसकी अग्रिम जमानत याचिका कानूनी रूप से टिक ही नहीं सकती.
निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने महिद्दीन मंसूरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी को एक राहत देते हुए यह छूट दी है कि वह दो हफ्तों के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे और नियमित जमानत की याचिका दायर करे. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि आरोपी सरेंडर कर नियमित जमानत याचिका दायर करता है, तो निचली अदालत उसी दिन उसकी याचिका पर विचार करे.
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