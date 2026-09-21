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अनंत सिंह को हल्के में ले रही JDU, पटना स्नातक MLC चुनाव में कितना डैमेज करेंगे 'छोटे सरकार'?

नीरज कुमार इस सीट से लगातार तीन बार विधान पार्षद रह चुके हैं और इस बार चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी कर रहे हैं. लंबे समय से निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण उनका अपना चुनावी नेटवर्क है. यही वजह है कि अनंत सिंह के विरोध का वास्तविक असर कितना होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. खासकर इसलिए क्योंकि अनंत सिंह खुद पटना स्नातक सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं. दिए गए चुनावी आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 88 हजार स्नातक मतदाता हैं. सामान्य विधानसभा चुनाव की तुलना में यह मतदाता आधार काफी सीमित है. ऐसे चुनाव में उम्मीदवारों का व्यक्तिगत संपर्क, संगठन और मतदाताओं तक सीधी पहुंच महत्वपूर्ण मानी जाती है.

इधर अनंत सिंह के करीबी जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी पार्टी में किसी गुटबाजी या मतभेद से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है. हालांकि, अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया.

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद पर कहा कि मामला पार्टी के संज्ञान में है. उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले को देख रहे हैं और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा. संजय झा ने पार्टी में किसी व्यापक मतभेद से इनकार किया है.

अनंत सिंह के आरोपों पर नीरज कुमार ने भी तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि यदि अनंत सिंह के पास आरोपों से जुड़े सबूत हैं तो उन्हें अदालत जाना चाहिए. नार्को टेस्ट को लेकर भी नीरज ने कहा कि इसका फैसला अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है. नीरज कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि JDU ने अभी उन्हें औपचारिक रूप से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. हालांकि वह पटना स्नातक सीट से एक और कार्यकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं.

अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह पटना स्नातक चुनाव में नीरज कुमार के खिलाफ काम करेंगे और उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे. उन्होंने नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए अनुज सिंह को समर्थन देने की बात भी कही है. अनंत सिंह ने अपने और नीरज कुमार के बीच पुराने विवादों का भी जिक्र किया है. उन्होंने नीरज पर गंभीर आरोप लगाए और मामले में नार्को टेस्ट कराने की चुनौती तक दे दी.

पटना : बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट पर चुनाव की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन JDU के भीतर ही सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है. मोकामा विधायक अनंत सिंह ने मौजूदा विधान पार्षद और JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह नीरज कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में दूसरे उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं. दूसरी तरफ नीरज कुमार भी लगातार पलटवार कर रहे हैं. इस बयानबाजी के बीच पार्टी नेतृत्व विवाद को सुलझाने की कोशिश में जुटा है.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

अनंत सिंह के प्रभाव वाले इलाके भी चर्चा में

वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ ने बातचीत में कहा कि पटना स्नातक से जदयू के अधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार ही होंगे. नीरज पार्टी के उम्मीदवार होंगे इसलिए नीतीश कुमार और निशांत साथ घूमेंगे तो उसका असर होगा. अभी नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच मुलाकात भी हुई है और मुलाकात में इसकी चर्चा भी हुई होगी.

वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ के मुताबिक अनंत सिंह का प्रभाव मुख्य रूप से मोकामा और आसपास के इलाकों में देखा जाता है. उनके मुताबिक नीरज कुमार के पास लंबे समय से बना चुनावी आधार है और JDU के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर पार्टी संगठन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच की युगलबंदी पर पार्टी की नजर भी बनी हुई है.

''पार्टी के साथ निशांत के लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं. ऐसे में यदि चुनाव हार जाते हैं तो उनपर भी असर पड़ेगा. अनंत सिंह मोकामा और उसे सटे हुए इलाकों में ही असर डाल पाएंगे. ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच युगलबंदी रही है यदि युगल बंदी आगे रही तो नुकसान ज्यादा होगा. और इसीलिए ललन सिंह को फिलहाल अलग-थलग किया जा रहा है.''- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार

अनंत सिंह ने बढ़ाई जेडीयू की टेंशन (ETV Bharat)

जातीय समीकरण की भी होगी परीक्षा

प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का का कहना है कि स्नातक चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव जैसा नहीं होता, लेकिन बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों को पूरी तरह अलग करके भी नहीं देखा जा सकता. उन्होंने मतदाता सूची में पिछले चुनाव की तुलना में कमी को लेकर भी सवाल उठाए. नवल किशोर चौधरी के मुताबिक पटना स्नातक सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ नीरज कुमार का लंबे समय से चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह का क्षेत्रीय प्रभाव सिर्फ उनके मोकामा तक सीमित है. दोनों के बीच सीधा टकराव होने की स्थिति में चुनावी समीकरण पर चोट पहुंचना स्वाभाविक है.

'अनंत सिंह को हल्के में नहीं लिया जा सकता'

प्रोफेसर चंद्रभूषण के मुताबिक अनंत सिंह को अंडर इस्टीमेट करना ठीक नहीं. वैसे स्नातक चुनाव में मतदाताओं की संख्या सीमित होती है और मतदान प्रतिशत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में केवल 88000 वोटर हैं. अब उसमें से कितना वोट डालेंगे यह भी देखने वाली बात है. उम्मीदवार कितने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचा पाता है, यह भी चुनावी गणित का अहम हिस्सा हो सकता है.

''अनंत सिंह को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अनंत सिंह जब भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं. चाहे जदयू से या निर्दलीय से या राजद से भी चुनाव लड़े हैं और हर बार जीत कर दिखाया है. तो पटना और नवादा में उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए जदयू खेमे में बेचैनी दिख रही है. लेकिन जदयू के नीरज कुमार के साथ प्लस पॉइंट यह है कि एनडीए का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. और अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं.''- प्रोफेसर चंद्रभूषण, राजनीतिक विश्लेषक

RJD और दूसरे उम्मीदवारों से भी बदल सकता है समीकरण

पटना स्नातक सीट पर मुकाबला केवल JDU के भीतर की लड़ाई तक सीमित नहीं है. जानकारी के मुताबिक RJD ने दिलीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है. वहीं प्रशांत किशोर की ओर से घोषित उम्मीदवारों की सूची में पटना स्नातक सीट का नाम फिलहाल नहीं है, लेकिन अनुज सिंह के नाम की चर्चा है. अनंत सिंह अनुज सिंह के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं.

अभी चुनाव घोषित नहीं लेकिन मैदान तैयार

पटना स्नातक सीट पर चुनाव आयोग की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है. इसके बावजूद अनंत सिंह और नीरज कुमार की सार्वजनिक बयानबाजी ने चुनावी माहौल तैयार कर दिया है. JDU की तरफ से नीरज कुमार के नाम की चर्चा है, जबकि पार्टी की औपचारिक घोषणा का इंतजार है.

अनंत का विरोध कितना असर डालेगा?

अब पटना स्नातक सीट की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंत सिंह का विरोध किस दायरे तक जाता है. क्या यह प्रभाव मोकामा और आसपास के इलाकों तक सीमित रहेगा या व्यापक स्नातक मतदाता वर्ग तक पहुंचेगा. यह अभी तय नहीं है. एक तरफ नीरज कुमार का लंबे समय से बना चुनावी आधार और पार्टी संगठन है, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह का खुला विरोध और उनके समर्थन वाले संभावित उम्मीदवार का मैदान में उतरना है. चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद तस्वीर और साफ होगी.

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