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'ना हम रसगुल्ला बनाते हैं ना बनवाते हैं..' अनंत सिंह की रसगुल्ला पॉलिटिक्स पर नीरज कुमार का पलटवार

नीरज कुमार, जेडीयू स्नातक प्रत्याशी, जेडीयू ( ETV Bharat )

पटना : पटना स्नातक विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना के बीच 'रसगुल्ला पॉलिटिक्स' चरम पर पहुंच गई है. वोटों की गिनती के दौरान जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने प्रथम वरीयता के मतों में 2,200 से अधिक वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है और अब दूसरी वरीयता के मतों की काउंटिंग जारी है. इस चुनावी रुझान के बीच बाहुबली नेता अनंत सिंह का वह बयान हवा में उड़ता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है" और दावा किया था कि वह चुनाव के बाद कोई जश्न या रसगुल्ला नहीं बांटेंगे.

'ना हम रसगुल्ला बनाते हैं ना बनवाते हैं..'