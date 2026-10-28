'ना हम रसगुल्ला बनाते हैं ना बनवाते हैं..' अनंत सिंह की रसगुल्ला पॉलिटिक्स पर नीरज कुमार का पलटवार
अजेय बढ़त की ओर बढ़ रहे नीरज कुमार ने अनंत सिंह को उनकी रसगुल्ला पॉलिटिक्स की भाषा में पलटवार किया. पढ़ें रिपोर्ट- कृषनंदन
Published : October 28, 2026 at 7:40 AM IST
पटना : पटना स्नातक विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना के बीच 'रसगुल्ला पॉलिटिक्स' चरम पर पहुंच गई है. वोटों की गिनती के दौरान जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने प्रथम वरीयता के मतों में 2,200 से अधिक वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है और अब दूसरी वरीयता के मतों की काउंटिंग जारी है. इस चुनावी रुझान के बीच बाहुबली नेता अनंत सिंह का वह बयान हवा में उड़ता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "ई रसगुल्ला वाला इलेक्शन नहीं है" और दावा किया था कि वह चुनाव के बाद कोई जश्न या रसगुल्ला नहीं बांटेंगे.
'ना हम रसगुल्ला बनाते हैं ना बनवाते हैं..'
अनंत सिंह के इसी बयान और घर में रसगुल्ला बनाने के घटनाक्रम पर पलटवार करते हुए जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने मतगणना केंद्र के बाहर बड़ा बयान दिया. नीरज कुमार ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों का राजनीतिक दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने दो टूक कहा कि राजनीति में ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए. उन्होंने पलटवार करते हुए साफ कहा कि वह न तो रसगुल्ला बनाते हैं न बनवाते हैं.
"हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों का राजनीतिक दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़े. ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए. यह लोग धन की सुरक्षा के लिए आए हैं, जन सुरक्षा के लिए नहीं आए हैं. जहां तक मिठाई की बात है, तो ना हम रसगुल्ला बनाते हैं ना बनवाते हैं! हमारी पार्टी का एक ही काम है-नीतीश कुमार जी की नीति को जन-जन तक पहुंचाना."- नीरज कुमार, जेडीयू स्नातक प्रत्याशी, जेडीयू
अनंत सिंह ने किया था जन सुराज प्रत्याशी का खुलेआम समर्थन
गौरतलब है कि जेडीयू से निष्कासित होने के बाद अनंत सिंह ने इस चुनाव में नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया था. चुनाव की शुरुआत में अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा भारी मात्रा में रसगुल्ले बनवाए जाने की खबरें आई थीं, लेकिन चुनावी नतीजों के रुझान सामने आने के बाद अनंत सिंह के दावे जमीन पर बिखरते नजर आ रहे हैं.
पहली वरीयता में 2200 से ज्यादा मतों से आगे नीरज
पहली वरीयता में नीरज कुमार की 2200 से अधिक मतों की बढ़त ने यह साफ कर दिया है कि स्नातक मतदाताओं ने विकास नीतियों पर भरोसा जताया है. फिलहाल दूसरी वरीयता के मतों की गिनती जारी है और अंतिम परिणाम का इंतजार किया जा रहा है.
पटना स्नातक निर्वाचन पर रसगुल्ला पॉलिटिक्स
बता दें कि एमएलसी चुनाव के मतदान के बाद मोकामा के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह का 'रसगुल्ला' को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि "ई चुनाव रसगुल्ला नहीं है" और दावा किया था कि वे घर में कोई रसगुल्ला नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि तीन जिलों में रसगुल्ला भेजने में गाड़ी का भाड़ा ही बहुत लग जाएगा.
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