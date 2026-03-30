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पिता चलाते हैं किराना दुकान, बेटी बनी टॉपर, बिना ट्यूशन के सुहानी ने फहराया कामयाबी का परचम

सुहानी ने कहा कि आज के समय में सही तरीके से एआई का इस्तेमाल करके सभी सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता हैं. उन्होंने कहा कि दूसरे दोस्त ट्यूशन पढ़ाने जाते थे लेकिन वह अपनी सभी समस्या को टीचर नहीं तो अलग-अलग एआई एप्लीकेशन से सुलझा लेती थी.

बिना ट्यूशन के की पढ़ाई: सेंट जेवियर हाई स्कूल पटना की छात्रा सुहानी की सफलता की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के यह मुकाम हासिल किया है. उन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा आधार सेल्फ स्टडी को बनाया. स्कूल से लौटने के बाद वह नियमित रूप से पढ़ाई करती थीं और किसी भी विषय में परेशानी होने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लेती थीं.

'यकीन नहीं था जिला टॉपर बनेंगी': सुहानी ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि उन्हें पहले से ही अच्छे परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था. हालांकि जब मीडिया के फोन आने शुरू हुए, तब उन्हें पता चला कि वह राज्य की टॉप-10 सूची में शामिल हैं और जिले की टॉपर बनी हैं. उन्होंने कहा कि अब परीक्षा पैटर्न में बदलाव और विकल्प बढ़ने के कारण अच्छे अंक लाना पहले की तुलना में थोड़ा आसान हुआ है लेकिन इसके लिए लगातार मेहनत और अनुशासन जरूरी है.

संकरी गलियों से सफलता का सफर: राजधानी के राजापुर इलाके की संकरी गलियों में रहने वाली सुहानी का यह सफर संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. सीमित संसाधनों और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता. रिजल्ट जारी होते ही उनके घर में जश्न का माहौल बन गया. माता-पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं और उन्होंने बेटी को गले लगाकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. मोहल्ले में भी खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया.

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणाम में राजधानी की बेटी सुहानी सोनम ने शानदार प्रदर्शन कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है. 481 अंक यानी 96.2 प्रतिशत हासिल कर उन्होंने राज्य की टॉप-10 सूची में दसवां स्थान प्राप्त किया है और पटना जिले की टॉपर बनी हैं. खास बात यह है कि इस साल टॉप-10 में जगह बनाने वाली वह पटना की इकलौती छात्रा हैं, जिससे उनकी उपलब्धि और भी हो जाती है.

अनुशासित दिनचर्या को अपनाया: सुहानी ने बताया कि तैयारी के दौरान उनकी दिनचर्या पूरी तरह अनुशासित रही. वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती थीं, फिर घर लौटकर थोड़ी देर आराम करतीं और उसके बाद पढ़ाई में जुट जाती थीं. रात में लगभग 10 से 11 बजे तक पढ़ाई करने के बाद समय पर सो जाती थीं, ताकि अगली सुबह फिर से तरोताजा होकर पढ़ाई शुरू कर सकें.

"शुरुआती दिनों में वह रोजाना 4 से 6 घंटे पढ़ाई करती थीं और परीक्षा नजदीक आने पर समय और बढ़ा देती थीं. स्कूल के टीचर्स ने भी पूरा सपोर्ट किया है और कुछ भी डाउट होता था तो बेझिझक पूछती थी और डाउट क्लियर करती थी. घर में मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से ये संभव हो पाया."- सुहानी सोनम, बिहार टॉपर, दसवां रैंक

संकरी गलियों में है सुहानी का घर: गरीबी और आर्थिक तंगी को करीब से देखने वाली सुहानी का सपना सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं है. वह आगे चलकर समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि उनका घर बहुत छोटा है और वहां तक पहुंचने के लिए तीन फीट की संकरी गली से गुजरना पड़ता है. इस अनुभव ने उन्हें जीवन की सच्चाईयों से रूबरू कराया है और यही वजह है कि वह भविष्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं.

कॉमर्स लेकर आगे पूरी करनी है पढ़ाई: अपने करियर प्लान को लेकर सुहानी ने बताया कि वह इंटरमीडिएट में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करेंगी और इसके बाद बीबीए करना चाहती हैं. उनका लक्ष्य बैंकिंग या कॉमर्स सेक्टर में आगे बढ़ना है, ताकि वह न सिर्फ अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें, और खुद भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सके.

पिता चलाते हैं किराना दुकान: सुहानी के पिता मनोज साव एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं. पूरे परिवार का खर्च उसी से चलता है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर हमेशा भरोसा था कि वह अच्छा करेगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह टॉप-10 में जगह बना लेगी.

सुहानी के पिता मनोज साव (ETV Bharat)

"बहुत खुश हूं, मेरी बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है. इसने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है और आज पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा हो रही है. अपनी बेटी पर गर्व है."- मनोज साव, सुहानी के पिता

मां हुईं कैमरे पर भावुक: वहीं, सुहानी की मां शीला देवी भी बेटी की सफलता पर बातचीत करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और वह उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगी. उन्होंने कहा कि सुहानी जहां तक पढ़ना चाहती है, वह उसे वहां तक जरूर पढ़ाएंगी.

सुहानी की मां शीला देवी (Suhani Sonam)

"रिजल्ट के बाद से लगातार रिश्तेदारों और परिचितों के फोन आ रहे हैं और सभी उसे बधाई दे रहे हैं. तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी सुहानी ने आज पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. यह उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन है और इसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है."- शीला देवी, सुहानी की मां

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